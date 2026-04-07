Google vai corrigir alguns dos problemas mais frustrantes com o Android 17

A Google parece ter estagnado com o Android nos últimos meses. Embora o sistema operativo tenha dado um salto na segurança, traz novas funcionalidades pouco entusiasmantes para muitos utilizadores. No entanto, o Android 17, prepara uma mudança radical para o sistema operativo: melhorias na câmara, maior acessibilidade e novas funcionalidades.

Android 17: correção de problemas eternos

As atualizações do Android geralmente trazem poucas alterações, embora a Google tenha outros planos com a atualização Material 3 Expressive no Android 16 QPR1. Está a planear uma série de novas funcionalidades para o Android 17. Pretende competir com a Apple em termos de experiência do utilizador. O Android 17 ainda tem um longo caminho a percorrer, mas o primeiro passo será melhorar a conectividade com aplicações de câmara de terceiros.

Os utilizadores têm criticado repetidamente a queda da qualidade das fotografias tiradas com câmaras de terceiros em plataformas de redes sociais como o Instagram e o TikTok . Os melhores resultados são consistentemente obtidos com a aplicação de câmara nativa, mas isso está prestes a mudar. A Google pretende levar as otimizações da câmara para aplicações de terceiros.

Por exemplo, o telefone pode oferecer um modo de 200 MP, mas as aplicações reduzem frequentemente a resolução devido a problemas de compatibilidade com as extensões nativas da câmara. O Android 17 poderá resolver uma das principais limitações, adicionando também suporte para o formato de imagem RAW14 de 14 bits por pixel, disponível na maioria das câmaras profissionais.

Google quer melhorar o seu sistema operativo

Uma das novidades que a Google traz com o Android 17 é o Bubbles, uma ferramenta que permitirá aos utilizadores realizar várias tarefas em simultâneo com mais facilidade. A empresa de Mountain View aposta no conceito multitarefa dos telemóveis Pixel. A atualização do Android permitirá executar qualquer aplicação no modo de janela e minimizá-la para uma bolha flutuante. A funcionalidade "Bolhas" é compatível com aplicações como o Chrome, WhatsApp , Instagram e X.

Permitiriá manter uma conversa aberta enquanto se navega na Internet mais facilmente. Esta já está disponível em telemóveis Android de marcas como a Samsung, Vivo, OnePlus e Oppo com Android 17 Beta 3. Os utilizadores poderão exibir aplicações em modo de bolha flutuante, semelhante ao Pixel. Além destas melhorias, existe um controlo de volume melhorado para o assistente de IA, sendo finalmente independente do controlo de volume multimédia.

A Google também adicionou um deslizador separado para o Gemini. Se estiver a ouvir música com auscultadores e ativar o Gemini, o assistente costumava reproduzir o som no mesmo volume do áudio multimédia, mas agora pode ajustá-lo. Esta é uma funcionalidade do sistema, compatível com qualquer assistente padrão, exceto o Gemini.