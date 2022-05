iPhone 14 Pro: Taxa de atualização de 1 Hz trará o “Always-on”?

Passo a passo, funcionalidade em funcionalidade, os iPhones vão sendo equipados com o que há de melhor no mercado. A Apple não o faz só por fazer, tem de ter qualidade e, acima de tudo, tem de ser um recurso equilibrado para a bateria não se tornar (de novo) um problema. Uma das novidades que se fala para o próximo iPhone 14 é o Always-on. Para isso a Apple poderá introduzir um modo de atualização do ecrã de 1 Hz.

Always-on, para quem não sabe, é a funcionalidade que mantém o ecrã sempre com informação, tal como existe há alguns anos no Apple Watch e já em vários dispositivos Android que tiram partido dos ecrãs AMOLED.

Conforme referimos, o modo Always-on é um recurso que mantém o ecrã sempre ligado com informações básicas como o horário, percentagem da bateria e notificações importantes, por exemplo.

Esta não é a primeira vez que rumores relatam a chegada do recurso Always-on. Aliás, se bem se lembram já no iPhone 13 se vaticinou a chegada desta recurso.

Infelizmente, como vimos, a Apple deve ter sentido que a tecnologia ainda não foi desenvolvida e favoreceu o ecrã dinâmico com atualização de 120 Hz.

Com a apresentação do iPhone 14 cada vez mais próxima, é de esperar que muitos rumores "carreguem" nas expectativas de vermos alguns destes recursos serem apresentados.

iPhone 14 será o primeiro a ter Always-on?

Há várias correntes de análise dos ditos reputados analistas que acompanham o mercado Apple, que referem que o iPhone 14 trará diferenças consideráveis entre a oferta convencional e a oferta Pro.

Segundo um destes analistas, Ross Young, do site Display Supply Chain Consultants, é referido que a Apple poderá trazer tecnologia no iPhone 14 Pro que desce a taxa de atualização do ecrã para 1Hz. Apesar disso, é referido que bastava a Apple descer a taxa para os 10Hz que já seria suficiente para o Always-on no iPhone 13.

Bom, na verdade, estas questões foram colocadas a Young e este não pode confirmar a sua integração 100%, mas não devemos esquecer que o homem tem um excelente conhecimento da cadeia de fornecedores de ecrãs e as tecnologias correspondentes.

Indo ainda mais longe, as suas previsões têm uma taxa de precisão de 92,9% de acordo com o Apple Track. Esta novidade no iPhone é usada no Apple Watch desde a Série 5.