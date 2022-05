TOP dos locais mais explorados em Portugal… virtualmente

A Google está a celebrar os 15 anos do Google Street View com grandes novidades para o serviço. A verdade é que é um dos mais utilizados para explorar qualquer parte do mundo, antes de lá irmos fisicamente ou apenas como uma forma de curiosidade.

E em Portugal, quais os locais mais explorados?

A Google está a assinalar esta semana os 15 anos do lançamento do Google Street View, uma das ferramentas mais populares da Google em todo o mundo. Neste contexto, a empresa revelou uma nova câmara portátil para recolha de imagens para o Street View que passará a correr o mundo e uma nova funcionalidade que permite fazer viagem no tempo por locais no street view.

Até ao final do ano, irá surgir ainda a nova visualização imersiva anunciada na Google I/O que levará o Google Maps e o Street View para outro nível de imersão. Atualmente, existem 220 mil milhões de imagens do Street View de mais de 100 países e territórios, permitindo que as pessoas experimentem totalmente como é estar nestes lugares diretamente no seu telefone ou computador.

Como parte das comemorações do aniversário dos 15 anos do Street View, a Google deu a conhecer o Top 5 dos locais que as pessoas mais exploraram no Street View no último ano em Portugal, de 24 de Abril de 2021 a 24 de Abril de 2022, divididos entre locais de interesse, museus e praias.

Os 5 pontos de interesse mais visitados no Street View em Portugal

Torre de Belém

Cabo da Roca

Algar de Benagil

Fortaleza de Sagres

Forte de São Miguel Arcanjo

Os 5 Museus mais visitados

Museu CR7

Convento do Carmo

Palácio Nacional de Sintra

Maat

WOW Porto - The Cultural District

As 5 praias mais visitadas no Street View em Portugal