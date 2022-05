Se há serviços icónicos e inovadores da Google, o Street View é um deles. Consegue trazer uma imersividade única para os utilizadores, que assim conseguem visualizar no seu computador os locais no mundo real, sem terem de se deslocar.

Esta funcionalidade única está de parabéns, ao cumprir agora 15 ano. Para comemorar este momento único, a Google resolveu dar ao Street View algumas novidades, todas elas focadas em dar ainda mais aos utilizadores.

15 anos comemorados com muitas novidades

A ideia para criar o Street View veio de dentro da própria Google, de um dos seus fundadores. Foi o próprio Larry Page que imaginou a possibilidade de construir um mapa de 360 ​​graus do mundo inteiro. 15 anos depois, existem mais de 220 mil milhões de imagens do Street View de mais de 100 países e territórios.

Isto permite que qualquer pessoa experimente como é estar nestes lugares, usando o seu telefone ou o seu computador. O Street View ajuda não apenas o utilizador a explorar virtualmente, mas também é fundamental para os esforços de mapeamento da Google, permitindo que o utilizador veja as informações mais atualizadas sobre o mundo.

Viajar no tempo com o Street View

O foco do Street View tem a ver com o capturar do mundo à medida que este muda e também é uma maneira poderosa de relembrar o passado. Assim, e a partir de agora, de uma forma global, no Android e iOS, é mais fácil viajar no tempo diretamente do seu telefone.

Ao visualizar imagens do Street View de um determinado local, o utilizador pode tocar em qualquer lugar da foto para saber mais informações sobre esse mesmo sítio. De seguida, basta tocar em "Ver mais datas" para ter acesso a imagens históricas que foram publicadas desse mesmo local, desde quando o Street View foi lançado em 2007.

Permite que o utilizador navegue por cada uma das imagens para entrar numa cápsula do tempo digital. Isto permite mostrar como um local mudou.

Uma nova câmara criada pela Google

A forma de recolha das imagens do Street View tem mudado ao longo dos anos. Desde as costas de um camelo no deserto da Arábia a uma moto de neve a percorrer o Ártico, a google foi criativa na forma como são usadas as câmaras do Street View para recolher imagens.

Para além dos conhecidos carros e do o trekker do Street View, a Google está a testar uma nova câmara, que será lançada no próximo ano para ajudar a recolher novas imagens. Estas vão ser de alta qualidade em mais locais.

A nova câmara tem toda a energia, resolução e recursos de processamento foram desenvolvidos para um carro do Street View. A diferença é que este foi reduzido a um sistema facilmente transportável, que é quase do tamanho de um gato.

Mais imagens para criar um mapa global

Com esta nova câmara e as suas particularidades únicas, a Google consegue garantir 3 pontos essenciais. Assim, a Google tem nesta sua nova câmara um peso reduzido, menos de 6,8 quilos, um sistema completamente modular, que podem adicionar componentes como o Lidar para recolher imagens com mais detalhes.

Ao mesmo tempo, esta é adaptável a qualquer viatura, podendo ser acoplada a qualquer carro com barras de tejadilho e gerida diretamente a partir de um dispositivo móvel. Esta flexibilidade torna a recolha de imagens mais fácil para os parceiros de todo o mundo e vai permitir explorar soluções mais sustentáveis ​​para a frota de carros da Google.

É com estas novidades que a Google celebra os 15 anos do Street View, trazendo ainda mais aos utilizadores. Se a viagem no tempo podemos explorar já, tudo que a nova câmara vai trazer será visível em breve.