Com a Build 2022 a decorrer, a Microsoft resolveu mostrar várias novidades que tem a serem preparadas para o Windows 11. Estas mostram como este sistema vai evoluir e dar aos utilizadores novidades importantes em breve.

Um dos focos foi a apps que servem este sistema operativo, com importância na loja da Microsoft. Esta vai ter novas capacidades e uma integração ainda maior com o Windows 11 e os próprios utilizadores. Em breve tudo será muito mais simples.

A aposta da Microsoft está cada vez mais na sua loja de apps. Esta quer ser a montra do que os utilizadores podem aceder no Windows 11, sendo simples a instalação e a manutenção das ferramentas atualizadas, sem qualquer esforço.

Assim, e do que a Microsoft revelou na Build 2022, vão haver mudanças nesta loja de apps. Em primeiro lugar, haverá uma novidade no que toca à reinstalação destas apps em máquinas novas. A loja da gigante do software tratará de tudo.

Com esta mudança, que será em breve testada no programa Insider, a Microsoft dará a possibilidade de resintalar as apps numa máquina nova. Isto irá ajudar os utilizadores a migrar para novas máquinas, ao mesmo tempo que garante aos programadores a fidelização dos seus clientes.

Outra mudança vai aterrar na pesquisa do Windows 11, que permitirá procurar por apps. Ao colocar o nome nesta área, passará a ser também proposto o acesso à loja da Microsoft, para assim fazer diretamente a instalação no sistema operativo.

Algo importante e que também mudará o Windows 11 é o suporte para as apps win32, que agora deixam de ter uma lista de espera. Estas passam a poder ser enviadas para a loja da Microsoft e instaladas diretamente. Assim, a oferta será ainda maior para o utilizador o seu sistema.

Estas são mudanças importantes para a loja de apps da Microsoft. As novas funcionalidades vão tornar ainda mais simples a sua utilização e o próprio Windows 11. Será mais simples aceder a novas apps e ao processo de migração, tendo esta montra como ponto onde tudo acontecerá.