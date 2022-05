A nova smartband da Xiaomi era um tema que estava a crescer e a Mi Band 7 estava prevista para ser apresentada ontem. Os rumores e as novas informações estavam a crescer e a surgir a um ritmo elevado na Internet.

Esta novidade está finalmente apresentada e pode ser conhecida por todos. As mudanças não são profundas e totalmente visíveis, mas existem e voltam a colocar a Mi Band 7 e a Xiaomi numa posição de destaque no mercado.

A Mi Band 7 trouxe várias expetativas para os clientes da Xiaomi. Muitos aguardavam pela nova versão e por tudo o que esta iria trazer de novidades e melhorias. A fasquia estava alta e os rumores apontavam para algo totalmente diferente.

O que foi apresentado ontem ficou a meio caminho do que era esperado e até desejado. Há ainda uma evolução clara, mas a ideia parece ser focar-se no que os utilizadores pretendem. Assim, contamos com um ecrã maior, mais bateria e até novas funções de monitorização e treino.

A imagem que nos habituámos a ver nesta smartband da Xiaomi continua presente na Mi Band 7, de forma vem visível. Este ano temos um aumento no ecrã, mas sem afetar excessivamente o seu design. Passamos de 1,56" para 1,62 polegadas num ecrã AMOLED. Esta mudança torna-a um pouco mais grossa e menos alongada.

Na resolução, também temos uma melhoria ao passar para 192 x 490 pixels e da mesma forma, o brilho aumenta até 500 nits. Sem dúvida a grande novidade da Mi Band 7 está na chegada do "Always-On-Display"', que permitirá exibir informações mesmo com o ecrã desligado.

Os sensores incluem a medição contínua de pulso e do oxigénio no sangue (SpO2). Não falta a medição da qualidade do sono ou a possibilidade de usar a pulseira para disparar a câmara. A presença de NFC para pagamentos móveis mantém-se numa versão específica. Infelizmente, e ao contrário do que se falava, a Mi Band 7 ainda não traz GPS.

Quando se trata de registar atividades desportivas, a Xiaomi deu um passo à frente, passando a reconhecer até 120 atividades diferentes. Por fim, e no campo da bateria, houver melhorias visíveis, agora com 180 mAh, em comparação com os 150 mAh anteriores. Provavelmente sem grandes mudanças, dado ter um ecrã maior.

A nova Xiaomi Mi Band 7 foi agora apresentada na China, embora se espere que chegue ao mercado global nos próximos meses. No seu país de origem, esta a smartband da Xiaomi pode ser comprada a um preço inicial de 239 yuans, cerca de 33 euros em troca direta. A versão com NFC será 279 yuan, cerca de 39 euros.

Está assim conhecida a nova smartband da Xiaomi. A Mi Band 7 tem novos argumentos e promete manter a sua posição forte no mercado. Espera-se que continue com vendas elevadas e a mostrar o valor desta samrtband nos consumidores.