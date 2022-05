App Health Studies da Google usada para estudar o efeito dos telefones na saúde mental

O mundo está em constante evolução, como sabemos. E uma das evidências mais significativas desse facto é, sem dúvida, a utilização massiva e quotidiana dos smartphones.

Neste sentido, um grupo de investigadores recorreram à aplicação Health Studies da Google para levar a cabo um estudo sobre o efeito dos telefones na saúde mental dos utilizadores.

App da Google usada em estudo de saúde mental

De acordo com as informações, um grupo de investigadores da Universidade de Oregon está a realizar um estudo sobre os efeitos dos telefones na saúde mental dos utilizadores e, para isso, está a usar a app Health Studies da Google. O objetivo do estudo é perceber de que forma as pessoas estão a usar os seus telefones e como é que isso afeta o seu bem-estar.

Numa publicação do blog, um dos investigadores principais do estudo refere que, em última análise, o mesmo irá ajudar as empresas a projetar melhores produtos e elaborar políticas e a educação. A publicação diz ainda que os investigadores estão a usar a app para conseguirem ter uma melhor perspetiva sobre como as pessoas usam os telefones, percebendo, por exemplo, se as pessoas passam muito tempo a olhar para os ecrãs e se isso afeta a sua qualidade de sono, entre outros.

Para além disso, os investigadores esperam ainda que este formato de estudo, onde as pessoas não têm que responder a inquéritos sobre a sua utilização dos telefones e apps, possa cativar mais pessoas a participar nestes mesmos estudos, promovendo assim uma maior amostra.

Os investigadores afirmam que vão recolher dados "diretos e objetivos sobre como as pessoas usam os seus telefones" com "tecnologia de deteção passiva e contínua". E os próprios telefones serão capazes de medir fatores do bem-estar, como o sono e a atividade física.

Segundo o porta-voz da Google Iz Conroy, o sistema usa "algumas das mesmas APIs" que o sistema de bem-estar digital integrado no Android e que monitoriza a forma como usamos o telefone mas, neste caso os "dados são recolhidos separadamente através de protocolos de pesquisa transparentes".

Para o estudo, os utilizadores devem dar o consentimento informado e é referido que os dados "serão geridos segundo padrões éticos rigorosos e usados apenas para a pesquisa e para informar sobre melhores produtos". Na publicação do blog é dito explicitamente que os dados "nunca serão vendidos ou usados para publicidade".

A app Health Studies foi lançada em dezembro de 2020 acompanhada por um estudo sobre doenças respiratórias. Os utilizadores podem usar a app para se inscreverem e participarem em estudos. Caso queira participar neste estudo em concreto, basta instalar a app e inscrever-se no estudo assim que este seja lançado, no dia 27 de maio. O estudo vai monitorizar o uso do telefone e os padrões de saúde durante quatro semanas.