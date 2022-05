Fatura da luz mais barata para famílias com filhos é de 87,11€

Paga muito de fatura da luz? Com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os preços de vários produtos e serviços têm disparado. A energia é um desses serviços, e a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) revelou recentemente qual o serviço mais barato para as famílias com filhos.

A Goldenergy e Endesa são neste momento as únicas comercializadoras com preços da luz mais baixos que o mercado regulado.

Segundo a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, através do seu mais recente Boletim das Ofertas Comerciais de Eletricidade, um casal com dois filhos que esteja neste momento à procura da tarifa de luz mais barata no mercado livre vai pagar por mês uma fatura de 87,11 euros, com os tarifários Monoelétrico ACP 2022 da Goldenergy.

Em segundo lugar para este consumidor tipo 2 definido pela ERSE surge a Endesa com a sua Tarifa e-luz&gás. O valor mensal é de 93,97 euros.

Combinando luz e gás (ofertas duais), a Goldenergy continua a ser a mais barata (114,86 euros por mês), sendo a única com o preço mais baixo que o regulado (117,84 euros), revela o Jornal de Negócios.

Fatura da luz para casal sem filhos e famílias numerosas (serviço mais barato)

Relativamente a um casal sem filhos, ou seja, consumidor tipo 1,a ERSE revela que há apenas dois comercializadores que apresentam um preço mais competitivo do que a tarifa regulada: a GoldEnergy com um valor de 35,68 euros/mês, que corresponde a um desconto de 6% e uma poupança mensal de 2,39 euros face ao regulado; e a Endesa, com 37,86 euros por mês, menos 1% do que os 38,07 euros mensais no regulado.

Para luz e gás, este cliente paga com a Goldenergy 49,52 euros na fatura mensal e 50,47 euros no regulado.

Para uma família mais numerosa (consumidor tipo 3, quatro filhos): no top 3 está a GoldEnergy com 188,86 euros/mês (desconto de 7% e uma poupança mensal de 14,07 euros face à tarifa regulada"; a Endesa, com 198,68 euros mensais e o mercado regulado com 202,93 euros.

Combinando eletricidade e gás natural, uma família com mais filhos vai pagar 247,44 euros por mês com a Goldenegy e 248,93 se regressar à tarifa regulada, o que ainda é possível.

De acordo com o simulador da ERSE, empresas como a EDP Comercial, Galp Power ou Iberdrola, e outras comercializadores de menor dimensão, todas apresentam preços mais caros.