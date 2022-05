Capa transparente da Google para Pixel 6 custa 30 €, mas nem 5 € deveria custar

A oferta de hardware da Google não é muita, mas temos visto ao longo dos anos uma evolução importantes. Tal como qualquer outra fabricante, além dos produtos principais ainda disponibiliza alguns acessórios, como é o caso da capa transparente que está a deixar os consumidores irritados com o preço que pagaram.

A capa transparente da Google para Pixel 6 custa 30 €, mas se calhar nem 5 € deveria custar, dadas as inúmeras reclamações.

Google lança um produto caro e com qualidade questionável

Já todos os que colocaram uma capa transparente nos seus smartphones, ao fim de alguns meses começou a perceber que o tom da capa estava a mudar para amarelo ou castanho. Este problema acaba por ser um efeito natural da utilização e é agravado com produtos que se compram a preços relativamente baixo.

No entanto, o que vários utilizadores estão a relatar vai além disso. A Google, para o seu Pixel 6 criou uma capa transparente, com tons cinza, branco e verde, disponível por 29 € no site oficial da marca. O mesmo modelo também está disponível para o Google Pixel 6 Pro.

Segundo inúmeros relatos, a capa da Google ao fim de 2 ou 3 semanas começa logo a ficar amarelada, principalmente na zona onde é agarrada com mais frequência. Mas estes é apenas um dos seus problemas.

Os utilizadores relatam que a capa não encaixa perfeitamente no smartphone. Nas duas imagens abaixo, partilhadas no reddit, demonstram bem esse problema, com 7 meses de utilização.

Nos sites de venda, tipo Amazon, apesar de boas reviews ao produto, também se multiplicam as críticas. Em poucos dias, um utilizador começou a perceber que os botões estavam já a descascar e as cores da capa a mudar. Além disso, a função de proteção era colocada em causa, uma vez que os cantos e a zona da câmara não ficam devidamente protegidos a quedas, por exemplo.

Além disso, permite a entrada de pequena poeira que acaba por riscar a capa traseira do smartphone, sem que o utilizador se aperceba.

Das várias capas que vêm oferecidas com os smartphones, dos muitos que já tivemos oportunidade em testar, foram raros os casos em algo do género aconteceu, e os problemas existentes estão mais associados a marcas menos conhecidas e que oferecem produtos a preços mais baixos.

Vindo da Google, como produto oficial e com um preço relativamente alto, acontecerem problemas deste género não é de todo benéfico para a marca. Segundo alguns relatos, este já é um problema que veio com as capas criadas para os Google Pixel 4A e 5.