Cinco ações grátis de marketing digital para aumentar as suas vendas

Criar uma presença digital é essencial para as empresas que procuram criar novas oportunidades de negócio. Com a estratégia certa, o marketing digital consegue alcançar potenciais clientes que nunca seriam impactados pela marca com ações físicas. Além disso, o comportamento do consumidor atual exige que a pesquisa por um produto e a compra sejam realizadas com poucos cliques.

Assim, damos a conhecer algumas das principais ações grátis de marketing digital para aumentar as suas vendas.

Segundo Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi - empresa de automação de marketing - o ambiente online engloba inúmeras possibilidades de ações, que não tem necessariamente custos associados.

Quando se trata de empresas de grande dimensão, o universo do marketing digital pode envolver ações sofisticadas, integradas com Inteligência Artificial. Contudo, para a realidade das PMEs, é possível conquistar e fidelizar clientes com estratégias eficazes, sem gastar absolutamente nada para concretizá-las

Estas são as cinco ações grátis de marketing digital que podem ser implementadas para aumentar vendas:

#1 Páginas de vendas

Conhecidas como “landing pages”, estas páginas ajudam a captar os contactos dos visitantes de um website ou rede social. As informações podem ser associadas a uma plataforma de automação de marketing grátis, para enviar comunicações personalizadas de acordo com os dados recolhidos.

Para incentivar o visitante a preencher as informações, a empresa pode oferecer um conteúdo de valor (como um e-book, por exemplo), que será disponibilizado assim que os dados do utilizador forem submetidos.

#2 Campanhas de E-mail

Para manter os seus atuais e potenciais clientes informados sobre todas as promoções e ofertas, uma estratégia com sucesso garantido é a utilização do e-mail marketing.

Entre todos os canais de marketing digital, o e-mail é um dos que possui maior taxa de abertura. Pode também ser usado para nutrir um potencial cliente, para despertar o interesse pelos produtos e serviços da empresa, para além de estabelecer a marca como referência, até à venda final.

#3 Gestão de redes sociais

Estar presente nas redes sociais é essencial para qualquer marca que deseja ter uma presença digital. No entanto, gerir mais do que uma rede social exige tempo e recursos, que poderiam ser investidos em ações mais estratégicas. Por isso, é importante contar com o apoio de uma ferramenta de gestão de redes sociais, que permita agendar as publicações nas diferentes redes, para além de acompanhar o desempenho dessas publicações.

#4 Formulários

Para além das páginas de vendas, há outros tipos de formulários que podem ser inseridos num website para converter potenciais interessados nos produtos ou serviços da empresa.

Alguns exemplos são os formulários pop-up, que são ativados de acordo com o comportamento do utilizador: durante o carregamento do site; após a visualização de uma percentagem da página; conforme o tempo de permanência da mesma ou ao demonstrar intenção de saída. Outra alternativa é o Whatsapp Form, para captar o contacto e iniciar imediatamente uma conversa no Whatsapp.

#5 Web push

O Web push é um canal com grande potencial, mas que muitas vezes é ignorado na estratégia de marketing digital. As notificações push aparecem diretamente no browser dos subscritores e costumam ter uma boa taxa de adesão dos visitantes, por não solicitarem dados pessoais. Com este canal, pode informar atuais e potenciais clientes sobre as principais novidades e ofertas da empresa, de forma personalizada, mesmo que não se encontrem no seu website naquele momento.

Com o Plano Social One da E-goi, é possível utilizar páginas de vendas, e-mail marketing, gestão de redes sociais, formulários e web push 100% grátis.

O uso dos canais e das funcionalidades da plataforma de automação de marketing contribuem para gerar novas oportunidades de negócio. Conheça bem o seu cliente, produza conteúdo relevante, monitorize os resultados de todas as ações, garanta um bom suporte e veja as suas vendas a aumentarem exponencialmente.

