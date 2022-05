Samsung vai investir 356 mil milhões de dólares em chips, biotecnologia e IA

A pandemia da COVID-19 tornou mais claro e evidente que o segmento dos chips eletrónicos é um dos que tem maior importância em todo o mundo tecnológico. Como consequência, muitas fabricantes têm neste momento investido ainda mais neste setor, como forma de garantir stock e produção a longo prazo.

Neste sentido, a Samsung vai agora investir 356 mil milhões de dólares em chips, mas também em biotecnologia e Inteligência Artificial.

Samsung investe no mercado dos chips, biotecnologia e IA

De acordo com as mais recentes informações, até ao próximo ano de 2026, a Samsung irá investir 450 biliões de won, cerca de 356 mil milhões de dólares (ou algo como 332 mil milhões de euros) nalgumas áreas estratégicas, mas sobretudo com o foco para o segmento dos semicondutores, da biotecnologia e também da Inteligência Artificial.

Este anúncio da empresa sul-coreana é um dos maiores ao nível do investimento no setor dos chips, sendo que no mês de agosto de 2021, a marca revelou um investimento menor, de 'apenas' 240 biliões de won (~190 mil milhões de dólares ou 177 mil milhões de euros). Desta forma, o atual investimento representa um aumento de 30% face aos 330 biliões de won (~260 mil milhões de dólares ou 242 mil milhões de euros) que a Samsung investiu em si mesma ao longo dos últimos cinco anos.

Investimento vai criar mais 80.000 empregos até 2026

De acordo com o canal The Korea Herald, a Samsung Electronics vai usar este financiamento para reforçar a sua produção de chips e a evolução dos processos de fabrico. Atualmente a empresa está a investir na produção de chips de 3 nm, como forma de acompanhar a tendência da gigante taiwanesa TSMC. Para além disso, a Samsung também está focada na produção de chips avançados para supercomputadores, robots, IA e ainda na tecnologia 6G.

Estima-se que nos próximos anos a Samsung consiga criar 1 milhão de empregos, sendo que até ao ano de 2026 a empresa deverá ter a capacidade de contratar até 80.000 novas pessoas. Os detalhes indicam que cerca de 80% do total do investimento será destinado ao país de origem, a Coreia do Sul.