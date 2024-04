Tesla recupera lugar no topo das vendas globais de elétricos após declínio da BYD

O declínio da BYD no primeiro trimestre deste ano devolveu à Tesla o primeiro lugar em matéria de vendas globais de carros elétricos a bateria.

A maior fabricante de veículos elétricos da China, BYD, relatou que as vendas do primeiro trimestre caíram 43% em comparação com o quarto trimestre de 2023. Estes resultados devolvem o título de maior fabricante de carros elétricos a bateria à Tesla, após consegui-lo no ano passado.

Citando os números divulgados pela Shenzhen Stock Exchange, a BYD vendeu 300.114 elétricos a bateria no primeiro trimestre de 2024. Este número situa-se abaixo do recorde trimestral de 526.409 unidades registado no período de três meses anterior, quando ultrapassou a Tesla.

Apesar de as vendas da BYD terem aumentado 13%, relativamente ao ano anterior, no primeiro trimestre, o seu declínio trimestral significa que a Tesla recuperou o título de vendas com base nas 386.810 entregas do primeiro trimestre - apesar da queda a pique que explorámos aqui.

Embora os resultados da Tesla não sejam particularmente calorosos, a verdade é que recuperou o pódio e, conforme referido pela Automotive News, isto mostra que a sua influência global não será facilmente desafiada.

Números da BYD

Segundo a Shenzhen Stock Exchange, a BYD vendeu 626.263 de todos os tipos de veículos no primeiro trimestre, num aumento de 13% em relação ao ano anterior, mas numa queda de 34% em relação ao recorde trimestral de 944.779 no quarto trimestre.

Mais, as vendas de março foram de 302.459 veículos, num aumento de 46% em relação ao ano anterior, e a representar o seu segundo maior registo mensal de vendas.

As vendas dos seus modelos totalmente elétricos atingiram 139.902 em março, num aumento de 36% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de híbridos plug-in aumentaram 56% para 161.729.

