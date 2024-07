Putin de vestido e Biden numa cadeira de rodas: este vídeo mostra que a IA pode tudo

De entre uma série de outras coisas, a Inteligência Artificial (IA) é perita em manipular imagens, estando esta capacidade a preocupar os governos e outras entidades. Num vídeo partilhado por Elon Musk, veem-se várias personalidades a desfilar de modo inusitado, nomeadamente líderes mundiais, como Vladimir Putin, Joe Biden e Donald Trump. Ora veja!

Apesar de útil em muitos contextos, a IA também serve com mestria propósitos de entretenimento. A manipulação de imagem e de voz permite um sem fim de possibilidades, estando o limite apenas na imaginação do ser humano.

Por via do X, Elon Musk partilhou aquele que poderá ser o mais inusitado desfile de moda do século XXI, juntando líderes mundiais e nomes de grande relevância.

Aberta a passerelle, com o Papa Francisco, segue-se Vladimir Putin, vestido a rigor pela Louis Vuitton, Joe Biden numa cadeira de rodas, Elon Musk, Donald Trump, Kim Jong-un, Tim Cook, Xi Jinping, Justin Trudeau, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Narendra Modi, Kamala Haris, Jeff Bezos, entre outros.

O vídeo termina com Bill Gates, numa brincadeira relativamente à recente falha informática global.

Vídeos como este, gerados pela IA, mostram que a tecnologia é capaz de concretizar imagens impressionantes. Apesar de este ser claramente falso, vídeos mais trabalhados podem resultar em produções realistas, levando os mais desatentos a assumirem-nos como reais.

Não deixando de ser interessante acompanhar a evolução das capacidades da IA, atenção ao que de falso pode surgir, e seja crítico.