Uma das novidades do WhatsApp é o envio de mensagens temporárias. Funciona de forma relativamente simples e muitos utilizadores já estarão familiarizados com esta opção noutros serviços de mensagens concorrentes.

As opções permitem que as mensagens sejam temporárias por 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Mas mesmo assim, as mensagens poderão não desaparecer.

As mensagens temporárias estão a chegar ao WhatsApp para oferecer ainda mais privacidade aos utilizadores. Ao fim de um determinado tempo definido por quem envia a mensagem, ela é apagada para todos os que a receberam.

Esta realidade é simples de entender e os utilizadores já a exigiam há muitos anos. Através das Definições de privacidade terá então a opção para gerir a duração das mensagens.

Mensagens temporárias no WhatsApp, mas sem desaparecerem

Ao ser ativada esta opção, todas as mensagens, para todas as conversas terão a duração limitada. Este é um dos pontos que a empresa já está a melhorar e já no passado tinha havido referência à possibilidade de manter sempre disponíveis mensagens enviadas temporariamente.

Agora o site Wabetainfo, traz mais desenvolvimentos. Segundo o que é descrito, as mensagens temporárias poderão não ser eliminadas. Ora, no fim de enviar uma mensagem temporária, será possível definir que se quer manter a mensagem no chat.

É possível que não tarde muito para que a opção fique disponível, já que as primeiras evidências começaram a surgir no início de março.