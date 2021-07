iPhone 13 pode apresentar um modo ecrã always-on como o Apple Watch

A Apple, paulatinamente e de forma a não prejudicar o desempenho do iPhone, vai introduzindo tecnologias e opções de funcionamento que ao longo dos anos foi incluindo noutros dispositivos da marca. Segundo informações, a empresa poderá no iPhone 13 incluir um modo de ecrã always-on. Com este modo ativo, tal como existe há alguns anos no Apple Watch, o utilizador visualizará alguma informação sempre ativa no ecrã do smartphone.

Não sendo uma opção basilar, até porque o iPhone facilmente acorda apenas com o agarrar ou um simples toque, em determinadas circunstâncias pode dar jeito, algo que, aliás, já é visto em muitos smartphones Android tirando partido dos ecrãs OLED.

iPhone 13 pro com modo ecrã always-on

Existem vários rumores que dão conta de uma mão-cheia de novidades no iPhone 2021. Além do que já se falou em relação à taxa de atualização de 120 Hz, o ecrã dos novos iPhone 13 Pro poderá receber uma funcionalidade importada do Apple Watch. Assim, o modo always-on, ou sempre visível, mostrará informação de forma contínua mesmo com o iPhone em stand-by.

Foi a Bloomberg que avançou esta novidade após ter também dado a saber na semana passada que a Apple incumbiu os fornecedores para fabricar 90 milhões de novos iPhones para este outono. Assim, tal número representa um aumento de 20% sobre os 75 milhões de unidades planeadas. Além disso, há uma série de novidades que também irão fazer parte da oferta deste ano.

Espera-se um chip A15 mais rápido, um notch menor, um novo ecrã para melhor duração da bateria e o potencial de um modo always-on como o Apple Watch, uma taxa de atualização de 120 Hz e atualizações para gravação de vídeo.

Referiu Mark Gurman da Bloomberg no seu boletim informativo ‘Power On.

Se esta informação se vier a confirmar, então os utilizadores no futuro poderão ter permanentemente determinadas informações visíveis no seu iPhone sem que com isso seja comprometida performance da bateria. Só nesta condição a Apple avançará, tal como aconteceu no Apple Watch.

Ecrã do novo iPhone com Complicações tal como o Apple Watch

No passado, informações supostamente extraídas de empresas que fazem parte da cadeia de enternecedores da Apple, levantaram esta possibilidade para o topo de gama do iPhone. Se isso acontecer, não apenas os utilizadores do iPhone terão finalmente a tecnologia ProMotion, mas também receberão um ecrã sempre ativo.

No entanto, esta não será uma novidade no mercado dos smartphones e a Apple quando traz para dentro de portas algo que o mercado já usa, tende a fazer melhor, ir mais além. Assim, poderíamos esperar que além das horas, o ecrã do iPhone 13 Pro Max mostre também as populares Complicações que o Apple Watch fornece, isto é, seria uma espécie de mini-widgets configuráveis.

