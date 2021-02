iPhone 13 deverá apresentar novidades no novo ecrã, entre elas o “always-on” (vídeo)

Ano 2021 será ano do iPhone 13 para a Apple. Este estará já em desenvolvimento para a produção não ficar afetada, tal como aconteceu ano passado. Assim, a Apple deverá ter em conta para o novo iPhone algumas novidades que os seus utilizadores há algum tempo solicitam. Estas novidades, embora sem fonte oficial, são já persistentes nos rumores. Por exemplo, fala-se em pequenos ajustes no design e eventualmente aparecerá o chamado ecrã “always-on”, ou sempre ligado.

O vídeo que deixamos tem na base alguns rumores deixados pelo leaker Max Weinbach.

iPhone 13: Um melhor ecrã e novidades nas lentes da câmara

O vídeo começa por mostrar que, embora as mudanças gerais no design sejam mínimas este ano, a parte traseira fosca do iPhone 13 Pro será “refinada” para ficar texturizada e “mais aderente” ao segurar. O smartphone ficará mais confortável no agarrar e presume-se que terá atrás “um fosco macio, como na série Pixel”.

O vídeo também corrobora rumores anteriores de que o iPhone 13 Pro terá a mesma tecnologia de ecrã ProMotion 120Hz existente no iPad Pro. A Apple irá também utilizar a nova tecnologia LTPO para dar ao iPhone 13 Pro um ecrã sempre ligado, semelhante ao que já está disponível no Apple Watch.

Além do ecrã, no vídeo também é referido que a linha do iPhone 13 contará com uma lente ultra grande angular aprimorada, indo de seis peças para cinco peças. As lentes supostamente ainda serão de “qualidade inferior” do que as outras duas lentes, mas a Apple está a trabalhar para fazer melhorias nesta área. Isso também foi relatado anteriormente por Ming-Chi Kuo.

Outra melhoria da câmara com o iPhone 13 será, supostamente, o suporte para vídeo no modo retrato, algo em que a Apple vem a trabalhar há “algum tempo”, diz o vídeo.

O utilizador poderá gravar um vídeo de retrato e alterar a profundidade de campo na publicação.

Apple quer o iPhone a olhar para o Espaço

O iPhone 13 apresentará supostamente um conjunto mais forte de imanes para a tecnologia MagSafe, fala-se também no uso de titânio na estrutura do smartphone. Além disso, a Apple quer os utilizadores do iPhone a olhar para o espaço. Isto é, os novos recursos de astrofotografia irão permitir que se aponte o iPhone para o céu e ele mudará para o “modo astrofotografia” quando detetar estrelas ou a Lua. A máquina fotográfica trará tempos de exposição mais longos, mais processamento interno e mais pormenor.

Com a chegada das AirTags no próximo mês de março, eventualmente, serão implementados no iPhone 13 novos recursos de software totalmente dedicados.

Uma “má novidade” seria o Apple Watch Series 7 não ter suporte à monitorização da glicose. Mas ainda estamos na base do rumor e poderá haver surpresas também neste dispositivo.