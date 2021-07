Está confirmado! Huawei P50 chega a 29 de julho

A Huawei já lançou as pistas sobre o que seria o seu novo smartphone topo de gama Huawei P50 já equipado com o novo sistema operativo HarmonyOS. O foco serão as câmaras e as expectativas são grandes para o futuro da marca fora da China, nesta nova fase da empresa no segmento mobile.

Já se esperava que o lançamento dos novos P50 acontecesse entre julho e agosto, e agora chegou a confirmação oficial da data de lançamento.

Huawei P50 chega a 29 de julho

Será a 29 de julho que a Huawei, através do seu canal no YouTube, irá apresentar em direto o seu topo de gama equipado com o novo sistema operativo HarmonyOS.

Os novos Huawei P50 serão assim um marco importante para a empresa e poderão ditar o seu futuro no mercado internacional. O sucesso na China, considerando o último ano da empresa, é quase uma dado garantido, mas quanto ao resto do mundo tudo permanece como incógnita.

Além da nova linha de smartphones, o novo MatePad 11 deverá ser lançado de forma global, trazendo também o HarmonyOS na sua base. Estes dois equipamentos vão usar o novo HarmonyOS, tal como o novo Watch 3 e o novo MatePad Pro.

O anúncio foi feito esta manhã nas redes sociais e pelo próprio CEO da empresa Richard Yu que confirma que o grande trunfo da nova linha serão as câmaras. O que, aliás, não é nenhuma novidade, dado o histórico da empresa.

O caminho a seguir não tem fim, desta vez superámo-nos novamente no campo da imagem. A 29 de julho, a série Huawei P50 estreará uma nova tecnologia de imagem pioneira na indústria mobile. A nova era da imagem mobile começará a navegar, fique atento!

Esta é uma tradução direta (através do Google Tradutor) das palavras de Richard Yu. Não há certezas do que aí vem, mas nós estaremos cá para assistir ao evento e dar-lhe a conhecer todos os pormenores deste novo smartphone.