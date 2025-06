Apple volta a recuar e anuncia mais mudanças importantes na Europa

A Apple anunciou alterações nas suas políticas para evitar uma multa na Europa. Poucas horas antes do prazo imposto pela Comissão Europeia, a empresa anunciou que vai permitir aos programadores promover as suas ofertas em apps. Após meses de luta, a Apple cedeu e decidiu ajustar as regras para cumprir a Lei dos Mercados Digitais.

Numa atualização feita no seu site para programadores, a Apple detalha as mudanças que chegarão à App Store para a União Europeia. A partir de agora, os programadores podem promover ofertas nas suas aplicações, em sites externos e em lojas alternativas.

As alterações também permitirão que os programadores criem as suas próprias interfaces promocionais e limitarão os ecrãs de alerta. A Apple vai adicionar uma opção para que os utilizadores que clicarem num link externo vejam o "ecrã de medo" apenas uma vez.

As aplicações que usem este esquema estarão sujeitas a novos termos comerciais. A Apple afirma que os programadores deverão pagar uma taxa de aquisição inicial de 2% sobre as aplicações que promovam ofertas de bens ou serviços. Esta taxa será aplicada durante os primeiros seis meses, embora possa ser dispensada se fizer parte do programa para pequenas empresas.

Além disso, os programadores devem pagar uma Taxa de Serviços de Loja, dividida em dois níveis. O Nível 1, equivalente a 5%, oferece acesso limitado a alguns serviços da App Store, como a distribuição, a segurança e a gestão de aplicações. Aqueles que optarem por pagar a taxa de 13% do Nível 2 terão acesso a todos os serviços da App Store.

A Taxa de Tecnologia Essencial também foi atualizada. A Apple confirmou que os programadores que aderirem a termos alternativos na UE pagarão 0,50 € por cada primeira instalação anual acima de um milhão. Já os programadores que optarem pelos termos padrão da Apple pagarão uma comissão de 5% sobre as vendas através de pagamentos alternativos.

Por fim, a Apple anunciou que o iOS 18.6 e o ​​​​iPadOS 18.6 vão facilitar a instalação de apps nas lojas de aplicações ou no site do programador. A empresa prometeu fornecer uma API que permitirá aos programadores iniciar downloads a partir das suas próprias apps.