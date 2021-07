Apple só colocará LiDAR no iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, segundo rumores

Não estamos a muitas semanas da apresentação do novo iPhone 13. Há cada vez mais rumores que, tal como no passado, nos dão uma amostra muito fiel do que aí vem. Assim, depois de várias informações supostamente “válidas”, que apontavam todos os modelos no iPhone 2021 equipados com a tecnologia LiDAR, afinal poderá não será nada assim.

Segundo os mais recentes rumores, tal como no iPhone 12, a Apple só colocará LiDAR nos topos de gama do seu próximo smartphone.

LiDAR apenas nos topos de gama do iPhone 13

Setembro é já ali ao virar da esquina e o iPhone 13 será o trunfo da Apple para 2021. Há algumas expectativas naquilo que a empresa de Cupertino fará a mais do que fez com o iPhone 12, provavelmente o iPhone com mais sucesso da marca e eventualmente o smartphone que mais unidades venderá no mundo.

Assim, depois de algumas “fugas de informação” que dão como certos alguns componentes, agora é apontado que a tecnologia LiDAR só aparecerá nos modelos do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Portanto, o iPhone 13 e o iPhone 13 Mini (se este sempre for lançado), e ao contrário do que se falou há dias, não terão LiDAR e parece que teremos que esperar até o iPhone 14 para que todos os dispositivos recebam o recurso.

Quem o diz é o “leaker” Dylan no Twitter. Este ano ainda só serão os modelos Pro equipados com Light Detection And Ranging.

O iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max da Apple atualmente oferecem o scanner LiDAR, com a Apple descrevendo-o assim:

O sensor LiDAR do iPhone 12 Pro mede o tempo que a luz demora a ser refletida num objeto para criar um mapa de profundidade do espaço em que se encontra. É tão rápido e preciso que as apps de realidade aumentada podem transformar um quarto numa floresta tropical ou mostrar como vão ficar aqueles sapatos que quer comprar.

Esta tecnologia será cada vez mais importante, tendo em conta a aposta da Apple na Realidade Aumentada.