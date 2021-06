Ainda estamos longe da apresentação do iPhone 13 pela Apple, mas os rumores não param de surgir. Estes novos modelos são esperados no final do verão em setembro, mas até lá muito será avançado como sendo certo.

As mais recentes informações, vindas de uma fonte credível, mostram que a Apple vai fazer uma atualização de peso nos novos modelos. Falamos do aumento esperado do armazenamento e o trazer do LiDAR para todos os modelos que vão compor a proposta do iPhone 13.

Os últimos tempos têm sido ricos em potenciais novidades para o próximo iPhone a ser lançado. Esperado para setembro, este novo modelo deverá ter presente algumas novidades de peso. A mais recente a ser revelada apontava para um aumento das capacidades das baterias para este modelo.

Agora, e numa nota que o analista Daniel Ives, da empresa Wedbush, apresentou aos investidores, surgiram mais novidades. A primeira tem a ver com o armazenamento que vai estar disponível. É apontado que alguns modelos devem passar a ter disponíveis versões de 1 TB, dobrando os atuais 512 GB de armazenamento.

Esta é uma atualização importante, pois com a chegada do formato ProRaw aos modelos Pro e Pro Max, as necessidades dos utilizadores foram alteradas. Este formato cria ficheiros que são entre 10 e 12 vezes maiores que um normal JPG.

Para além da mudança no armazenamento, é também apontada a disponibilização mais generalizada do LiDAR. Por agora está disponível apenas nos modelos Pro e Pro Max do iPhone 12, passando a estar presente nos 4 modelos que se esperam venham a ser lançados no iPhone 13.

Por agora a utilização do LiDAR está limitada a algumas funcionalidades, mas isso deverá mudar em breve. A aposta da Apple na realidade virtual deverá aumentar e isso abre as portas para que esta tecnologia possa ser usada de forma generalizada.

Estas são mais 2 previsões para o que a Apple deverá apresentar em setembro. Se o novo armazenamento vem colocar o iPhone 13 ao lado do que alguma concorrência já oferece, a verdade é que o LiDAR o vai tornar único, por ser uma tecnologia que o mercado dos smartphones ainda não abraçou de forma generalizada. São, por isso, excelentes notícias para o que estará para chegar.