Pela primeira vez, um jogo profissional foi filmado com 15 iPhones 17 Pro

A Apple deu um passo gigante na forma como os eventos desportivos são filmados. Pela primeira vez na história, um jogo profissional ao vivo foi captado e transmitido apenas com smartphones, mais especificamente iPhones 17 Pro.

No passado dia 23 de maio de 2026, a Apple TV transmitiu o jogo da Major League Soccer (MLS) entre o LA Galaxy e o Houston Dynamo FC a partir do Dignity Health Sports Park, em Carson, na Califórnia.

Contudo, pela primeira vez, um grande evento desportivo profissional ao vivo foi filmado do início ao fim exclusivamente com iPhones, mais concretamente, com 15 unidades do iPhone 17 Pro distribuídas por todo o estádio.

O anúncio foi feito pela própria Apple, no seu website oficial, uns dias antes, em parceria com a MLS.

Numa aposta deliberada, a empresa de Cupertino aproveitou o facto de ser o último fim de semana de jogos da MLS antes da pausa para o Campeonato do Mundo da FIFA, garantindo uma audiência acima do habitual para um sábado à noite a meio da época.

15 iPhones em vez de câmaras tradicionais

A produção foi desenvolvida em parceria com a MLS e contou com 15 iPhones 17 Pro estrategicamente posicionados em diferentes pontos do estádio.

Ao contrário de uma transmissão convencional, que recorre a câmaras profissionais de grande porte, gruas e sistemas de captação extremamente complexos, toda a cobertura foi assegurada pelos mesmos dispositivos que qualquer pessoa pode comprar numa loja Apple.

As câmaras foram colocadas para cobrir os aquecimentos das equipas no relvado, as apresentações dos jogadores, ângulos de dentro da baliza no momento dos golos, e cenas de ambiente no interior do estádio.

A Apple sublinhou que o facto de o iPhone ser compacto permitiria à equipa de produção explorar ângulos e perspetivas que seriam simplesmente impraticáveis com equipamento tradicional, aproximando os espectadores da ação de uma forma nunca antes abordada.

Com câmaras posicionadas por todo o recinto, a transmissão oferecerá a qualidade de vídeo irrepreensível que os fãs esperam, bem como novas perspetivas dinâmicas que aproximam os espectadores da ação, graças ao tamanho compacto do iPhone.

Escreveu a Apple.

O iPhone 17 Pro é um dispositivo musculado

A pergunta que se impõe é a seguinte: o que é que o iPhone 17 Pro tem para justificar esta confiança num contexto tão exigente como uma transmissão desportiva ao vivo?

O dispositivo conta com três câmaras Fusion de 48 megapixéis, oferecendo o equivalente a oito lentes num único aparelho compacto.

Para captação de vídeo profissional, destaca-se o suporte ao Apple Log 2, um perfil de cor que permite registar uma gama cromática muito mais ampla, em codecs ProRes ou HEVC.

Estas tecnicalidades traduzem-se em imagens com mais detalhe nas sombras e nas luzes altas, uma vantagem crucial num ambiente como um estádio, com iluminação artificial intensa e zonas de sombra profunda.

Evolução gradual até uma transmissão histórica

A integração do iPhone em transmissões desportivas ao vivo tem sido feita de forma progressiva ao longo dos últimos meses.

Tudo começou em setembro de 2025, num jogo de basebol "Friday Night Baseball" entre os Boston Red Sox e os Detroit Tigers.

Na altura, o iPhone 17 Pro foi usado para captar momentos selecionados da partida, em complemento ao equipamento tradicional.

Segundo a Apple, o resultado foi suficientemente positivo para que um dos iPhones utilizados nessa transmissão tenha acabado exposto no National Baseball Hall of Fame and Museum, em Cooperstown, em Nova Iorque.

Depois disso, a empresa foi integrando progressivamente o iPhone em mais transmissões. Na MLS Cup 2025, em dezembro, foram usados quatro iPhones 17 Pro integrados numa produção com mais de 30 câmaras, o maior conjunto de câmaras na história da MLS Cup.

Em 2026, o iPhone passou a fazer parte da rotação regular de produção tanto no "Friday Night Baseball" como nas transmissões da MLS.

O jogo de 23 de maio foi, portanto, o culminar de um processo que durou quase um ano.

O que isto significa para o futuro das transmissões desportivas

Outra pergunta inevitável procurará perceber o que este feito significa para o futuro. Se 15 iPhones conseguem cobrir um jogo profissional da MLS com qualidade suficiente para uma transmissão global, em que contextos é que esta abordagem pode ser útil?

A resposta está nos cenários onde o equipamento tradicional é um obstáculo, seja pelo custo, pela logística ou pelas limitações físicas.

Por exemplo, em ligas de segunda divisão com orçamentos mais reduzidos, em competições internacionais em mercados onde transportar equipamento pesado é dispendioso, ou em produções remotas onde a infraestrutura é limitada.

Em todos estes casos, um conjunto de smartphones de alta gama pode representar uma solução viável e muito mais acessível.

Não obstante, os críticos apontam algumas limitações, desde o zoom ótico do iPhone não rivalizar com as grandes objetivas tradicionais em situações de longa distância, até à estabilização em sessões muito prolongadas poder ser um desafio.