Tablet Chuwi HiPad Max – uma opção Android para o regresso às aulas, por menos de 200 €

Com o ano letivo a arrancar existem ainda algumas compras a fazer e os tablets poderão ser essenciais para o estudo. Como tal, trazemos uma opção, o Chuwi HiPad Max, com preço abaixo dos 200 € e com funcionalidades interessantes que respondem às necessidades da maioria dos estudantes.

Conheça tablet Chuwi HiPad Max em pormenor.

O Chuwi HiPad Max é um tablet Android 12 com processador da Qualcomm, o Snapdragon 680. A GPU é uma Adreno 610 e tem 8 GB de RAM além de 128 GB de armazenamento interno, expansível por cartão microSD.

O ecrã do Chuwi HiPad Max tem 10,36 polegadas, o que corresponde a uma dimensão ótima para um dispositivo deste segmento, com resolução FullHD. Será ideal tanto para ler e escrever, como para ver uma série ou jogar. Com um sistema de 4 altifalantes, a experiência de utilização nestes duas últimas tarefas poderá ser ainda mais interessante.

O tablet pesa cerca de 440 g e mede 245 x 156 x 8 mm, tem porta USB-C e ranhura para o cartão de memória. Vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac.

A bateria é outro dos pontos fundamentais. O Chuwi HiPad Max tem uma bateria de 7000 mAh o que será mais do que suficiente para 10 horas de utilização seguida, ou seja, para um estudante, vai dar para bem mais do que um dia de utilização.

As câmaras são de 5 MP na frente, ideal para videochamadas e a traseira é de 8 MP.

O novo tablet Chuwi HiPad Max já está disponível na loja oficial, por apenas cerca de 188€ utilizando o cupão HPM10EU. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, pelo que a entrega é rápida, segura e sem custos adicionais.

Chuwi HiPad Max