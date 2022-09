Benchmarks AnTuTu iPhone 14 Pro mostram um incremento fantástico no desempenho

O iPhone 14 apresentado há alguns dias, recebeu um SoC ligeiramente melhorado face ao que a Apple apresentou ano passado no iPhone 13. Há poucas melhorias, apesar deste processador ser ainda um dos mais poderosos do mercado de dispositivos móveis. Contudo, no iPhone 14 Pro, a empresa de Cupertino introduziu o novo A16 Bionic produzido com tecnologia de 4 nanómetros. Segundo os benchmarks da AnTuTu este novo iPhone tem um incremento no desempenho nunca visto, face ao modelo anterior.

A Apple continua a firmar que o seu processador A13, que equipa o iPhone 11, continua a ser melhor que o melhor da concorrência. Então, o A16 Bionic aumentou consideravelmente a distância para o topo de gama dos rivais!

Apesar de alguns comentadores e apreciadores da tecnologia dizerem que a Apple não deu um passo em frente com o iPhone 14, a verdade é que o SoC A15, agora com GPU de 5 núcleos (o anterior tem 4) está mais otimizado e continua a ser dos mais poderosos do mercado. Portanto, em termos de poder de processamento, o iPhone 14 ganhou face ao iPhone 13. Claro, ao contrário dos outros anos, a Apple não o equipou com o novo SoC, o A16 Bionic.

É precisamente este novo processador que está a deixar os entusiastas dos benchmarks bastante surpreendidos. No AnTuTu, os benchmarks do iPhone 14 Pro mostram melhorias dramáticas de desempenho.

iPhone 14 Pro no Geekbench 5 obteve uns resultados bons, mas...

As referências AnTuTu iPhone 14 Pro mostram melhorias dramáticas de desempenho em testes concebidos para imitar a utilização dos dispositivos na vida real. Estes resultados são nitidamente melhores do que o esperado, na sequência de benchmarks anteriores realizados no Geekbench 5.

As pontuações do Geekbench destinam-se a medir a potência bruta, e os resultados do Geekbench 5 sugerem que a melhoria do desempenho em relação aos modelos do ano passado foi relativamente limitada.

De acordo com a pontuação do Geekbench 5, o iPhone 14 Pro tem uma pontuação de 1.879 Single-Core, enquanto que tem uma pontuação de 4.664 Multi-Core. Em comparação com o teste de referência do iPhone 13 Pro, o predecessor do iPhone 14 Pro tem uma pontuação de 1.797 Single-Core e uma pontuação de 4.659 Multi-Core. Com este teste, sabemos que o chip A16 Bionic tem um desempenho 10% mais rápido num único núcleo em comparação com o seu modelo anterior, enquanto que praticamente não há diferença com a parte multi-núcleo.

De acordo com o publicado no Geekbench Browser.

iPhone 14 Pro benchmarks agora a fundo com o AnTuTu

Para quem dá muita importância aos resultados dos benchmarks, sabe seguramente que as referências da AnTuTu são cuidadosamente concebidas para determinar as melhorias que os proprietários podem esperar ver no uso real, em vez da potência bruta medida pelo Geekbench. A empresa pontua dispositivos para CPU, GPU, MEM, e UX - juntamente com uma pontuação global.

Nesse sentido, a SmartPrice partilhou os resultados que a AnTuTu descreveu como uma das melhores melhorias observadas no desempenho da GPU para qualquer telefone em vários anos.

O iPhone 14 Pro e 14 Pro vêm ambos com 6GB de RAM e, para o teste, o AnTuTu utilizou os modelos de 1TB. Ambos os dispositivos são alimentados por um novo chip A16 Bionic. O iPhone 14 Pro garantiu uma pontuação global de 978147 e o 14 Pro Max garantiu 972936. Na pontuação da CPU, o 14 Pro obteve 246572 e o 14 Pro Max obteve 241999. O AnTuTu diz que, em comparação com o iPhone 13 Pro, a pontuação do iPhone 14 Pro foi melhorada em 18,8%. O desempenho da CPU aumentou 17% e o desempenho da GPU aumentou 28%. De acordo com a empresa, esta melhoria no desempenho da GPU é uma das melhores dos últimos anos em qualquer telefone.

Refere a informação partilhada pela SmartPrice.

Como se pode ver na tabela abaixo, as pontuações melhoraram em todos os aspetos, seja na CPU, GPU, MEM (memória), e UX - graças às melhorias em todos os departamentos, as pontuações globais do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max atingiram um novo máximo.

Estas pontuações são melhores que as que eram esperadas, sobretudo porque a Apple este ano, no evento do passado dia 7 de setembro, não deu tanto enfoque ao SoC como já o fez no passado. Afinal, nas entrelinhas a empresa de Cupertino continua a puxar os limites dos seus Apple Silicon.