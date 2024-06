Vendas de elétricos crescem no Nepal, ajudando a reduzir o fumo e as importações de petróleo

A abundante energia hidroelétrica do Nepal, a par do aumento das vendas de carros elétricos, está a ajudar a nação dos Himalaias a reduzir as suas importações de petróleo e a limpar o seu ar.

Conforme partilhado pelo Associated Press, quase toda a eletricidade produzida no Nepal é energia limpa, a maioria da qual é gerada por energia hidroelétrica alimentada por rios. Graças a essa abundante fonte de energia, o país está a expandir as redes de carregamento, tendo as importações de veículos elétricos duplicado nos últimos dois anos, de acordo com dados da alfândega.

A Autoridade de Eletricidade do Nepal estima que a utilização de veículos elétricos reduziu os custos de importação de petróleo em 22 milhões de dólares por ano, estando as poupanças a aumentar. Mais do que isso, o acesso à eletricidade aumentou nas últimas três décadas com a conclusão de projetos hidroelétricos. Atualmente, todos os habitantes, com exceção de 6%, podem aceder à rede do país.

Estes números permitem que o Nepal esteja a conseguir adotar mais veículos elétricos.

Até à data, o Nepal tem capacidade para produzir 2600 megawatts de energia, estando este valor a aumentar, à medida que são concluídas novas centrais hidroelétricas. Apesar de em quantidades mais pequenas, há energia a ser produzida, também, por centrais solares.

A nossa eletricidade na rede é produzida a partir de energia hidroelétrica, pelo que se trata de energia limpa. Por isso, o Nepal está numa posição ideal para utilizar a eletricidade para fazer funcionar os nossos veículos da melhor forma possível, uma vez que a própria fonte de energia é limpa. Não se trata de carvão, gás, energia nuclear ou petróleo.

Afirmou Kanak Mani Dixit, ativista do ambiente e dos direitos civis.

Nepal está a investir na adoção de elétricos

O Nepal fez do aumento da utilização de veículos elétricos parte dos seus compromissos nacionais, por forma a reduzir as suas emissões, comprometendo-se a aumentar os veículos elétricos para 25% de todas as vendas de automóveis até 2025 e 90% até 2030.

De modo a impulsionar as vendas, o Governo está a cobrar taxas mais baixas sobre os elétricos importados, que variam entre 25% e 90%. Aquelas sobre os veículos a gasóleo e gasolina são de 276% a 329%.

O país tem, ainda, alargado a sua resposta para o carregamento de carros elétricos, instalando mais estações.

Apesar da adoção de carros elétricos estar a crescer, a verdade é que a capital do Nepal, Katmandu, tem muito poucos autocarros elétricos e nenhum liga a capital a outras cidades. A poluição causada por estes transportes e pela queima de combustíveis para outros fins fez da cidade uma das mais poluídas do mundo durante vários dias em abril, tendo o governo avisado as pessoas para permanecerem em casa.

Na perspetiva de Kanak Mani Dixit, a mudança para mais veículos elétricos é crucial: "Precisamos desesperadamente disso para bem da nossa saúde e para bem da saúde da nossa economia, da saúde dos indivíduos e dos nossos pulmões, bem como da nossa saúde nacional".