Carros que levitam? Já estão a ser testados na China [com vídeo]

Os carros voadores estão já em desenvolvimento há vários anos, ainda que não exista ainda nenhuma proposta em concreto ou previsão de lançamento para o mercado. Carros que levitam são outro segmento à parte.

Na China estão a decorrer testes com recurso à tecnologia Maglev e há um vídeo a mostrar já os resultados conseguidos.

Carros que levitam

Um carro de 2,8 toneladas foi levantado do chão em movimento, a cerca de 35 mm. Este feito aconteceu na China, na província de Jiangsu.

Segundo avança a fonte, este feito foi conseguido graças ao trabalho de uma equipa de engenheiros da Universidade de Chengdu Southwest Jiaotong, tendo sido testados um total de 8 carros comuns, adaptados com um sistema de levitação magnética, Maglev.

Os carros foram colocados a circular em carris numa distância de 7,8km, tendo sido atingida uma velocidade máxima de 230 km/h.

O sistema maglev de levitação magnética

O sistema Maglev de levitação magnética é já utilizado há vários anos nos comboios rápidos. O comboio circula nesta linha afastado do chão propulsionado por forças atrativas e repulsivas do magnetismo através do uso de supercondutores. Assim, devido à falta de contacto entre o veículo e a linha, a única fricção que existe, é entre o aparelho e o ar. Por consequência, os comboios de levitação magnética conseguem atingir velocidades bastante elevadas, com relativo baixo consumo de energia e pouco ruído.

A Alemanha e o Japão são os dois países no mundo que mais têm apostado na investigação e desenvolvimento de tal sistema e a China tem, desde julho, uma linha Maglev inaugurada que permite atingir os 600 km/h, ainda que não seja muito utilizada devido a limitações que se prendem com a rede de suporte inexistente.

O que os investigadores pretendem com estes testes é trazer a tecnologia dos comboios, para os carros, podendo ser assumida como uma alternativa mais eficiente a todas as propostas existentes.