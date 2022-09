Especialista em liderança de Harvard diz que Zuckerberg está a arruinar a Meta

O CEO da agora Meta tem levado a cabo algumas mudanças internas, mas também nas plataformas que a empresa alberga. Embora possa parecer, na perspetiva de muitos, inovador e arrojado, na opinião de um especialista em liderança da Harvard Business School, Zuckerberg está apenas a arruinar o seu império.

O especialista baseou a sua opinião nas conclusões da investigação que compilou num livro.

A opinião foi dada por um especialista da Harvard Business School, Bill George, durante uma entrevista à CNBC. Sendo o mote da conversa o seu último livro, "True North": Leading Authentically in Today's Workplace, Emerging Leader Edition", o membro sénior referiu que Zuckerberg “perdeu realmente o rumo” e está a arruinar a Meta.

O especialista dedicou as últimas duas décadas à investigação de erros de liderança no local de trabalho. No seu livro mais recente, que compila o resumo de uma investigação, refere que descobriu que os chefes que se desviam dos seus princípios e objetivos, e se esquecem do seu papel enquanto líderes, estão condenados ao fracasso. Especialmente, quando esta perda se dá por motivos de popularidade.

Zuckerberg é, para o especialista George, um mau líder

De acordo com o especialista, depois de estudar os fracassos de grandes empresas, durante vários anos, consegue encontrar semelhanças significativas na Meta e em Zuckerberg. No livro, Bill George esmiúça cinco tipos diferentes de maus patrões e, na entrevista, referiu que Zuckerberg se enquadra em três deles.

Em primeiro lugar, por sérum tipo de líder que se recusa a admitir ou aprender com os seus erros, pelo que culpa os outros. Depois, George ressalvou que Zuckerberg se tornou numa pessoa solitária, que evita estabelecer ligações próximos, recusando-se a receber ajuda, mas também críticas.

Por último, o especialista de Harvard acredita que Zuckerberg tem a fama e o dinheiro acima de qualquer coisa e, por isso, se encaixa no tipo de patrão que nunca está realmente satisfeito com o que têm conquistado, estando abertos a tudo para conseguir mais.

Na opinião de George, o CEO da Meta coloca os lucros e o crescimento da empresa à frente dos milhares de milhões de utilizadores que a empresa deveria servir.