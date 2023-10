Israel pode utilizar o seu laser ‘Iron Beam’ contra o Hamas. Entenda do que se trata!

Israel pretende utilizar o seu mais recente sistema de laser, o 'Iron Beam', por forma defender-se das investidas do Hamas.

O 'Iron Beam' israelita, oficialmente apelidado Magen ou 'Light Shield', é um High Energy Laser Weapon System (HELWS) da classe de 100 kW, e deverá ser o primeiro sistema operacional deste tipo.

De acordo com os criadores, no webiste oficial da Rafael, este sistema pode intercetar várias ameaças, podendo variar entre algumas centenas de metros e quilómetros. Além disso, utiliza um carregador ilimitado, causa poucos danos colaterais e não custa quase nada por cada intercetação. Estas têm o objetivo de proteger unidades militares e populações civis.

Israel tem 'Iron Beam' na manga

Durante os testes iniciais, o feixe de laser foi elogiado pela sua precisão. O vice-presidente executivo da divisão terrestre e naval da Rafael, Ran Gozali, disse que o sistema pode focar "no diâmetro de uma moeda num alcance de 10 quilómetros".

Agora, Israel deverá estar a planear levar o seu 'Iron Beam' para o terreno, de modo a aumentar a sua capacidade defensiva aérea, em resposta ao Hamas. O sistema foi projetado para operar como componente de curto alcance do sistema integrado de defesa antimísseis israelita, capaz de abater rockets, drones, artilharia e morteiros.

A Directorate of Defense Research and Development de Israel investiu no sistema, depois de, em 2022, a Rafael ter demonstrado, com sucesso, a sua aplicabilidade e eficácia. O país terá alocado mais de 150 milhões de dólares (cerca de 142 milhões de euros à taxa de câmbio) neste 'Iron Beam', que está a ser precocemente utilizado, uma vez que a Rafael havia previsto integrá-lo nas atividades militares israelitas em 2025.