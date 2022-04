Israel testa com sucesso sistema que interceta mísseis com laser

A tecnologia tem sido particularmente importante no desenvolvimento de armamento moderno, especialmente sistemas de defesa. Um dos países com grande experiência nestes equipamentos é Israel. O país já mostrou como a sua cúpula de segurança funciona contra ataques de mísseis e roquetes do inimigo. Agora a Iron Dome irá ser reforçada com tecnologia a laser.

O país testou com sucesso o seu novo sistema de defesa silencioso, invisível e de "baixo custo" que interceta mísseis com lasers.

Iron Beam vem aumentar a segurança da Iron Dome

Embora os israelitas não utilizem tecnologia militar muito complexa, a que usam tem-se mostrado altamente eficaz. A Iron Dome (ou Cúpula de Ferro) surpreendeu quando foi usada para servir de barreira de defesa aos ataques com roquetes disparados pelo Hamas contra território israelita, há cerca de um ano.

Para se proteger contra ataques aéreos, Israel decidiu fazê-lo recorrendo à tecnologia laser. A guerra que travou contra o Hamas resultou, segundo foi dado a conhecer, num ataque com mais de 4.000 foguetes lançados da Faixa de Gaza. Assim, para aumentar o seu escudo aéreo, o governo israelita anunciou que testou com sucesso o seu novo sistema de defesa antimísseis, o Iron Beam.

De acordo com o seu ministério da defesa, a tecnologia conseguiu neutralizar diferentes alvos com "um laser de alta potência". Partilhou até um vídeo para mostrar os resultados.

O Iron Beam, destina-se a complementar o destacamento existente em Israel, que inclui no seu arsenal a Cúpula de Ferro, também capaz de responder a ataques inimigos.

O sistema intercetou com sucesso UAVs, estilhaços, foguetes e mísseis anti-tanque em vários cenários. É um grande avanço na integração da tecnologia laser no sistema de defesa do Estado de Israel.

Referiu a equipa do Primeiro-ministro Naftali Bennett.

Conforme foi visto ano passado, o Iron Dome é um sistema com uma taxa de eficácia considerável, que, segundo as autoridades israelitas, atinge 90% dos seus objetivos. O seu grande problema é que é muito caro (custa dezenas de milhares de dólares por disparo), e é precisamente esta fraqueza que o Ministério da Defesa quer resolver com o Iron Beam.

Iron Beam, uma defesa silenciosa, invisível que custa apenas 3,50 dólares

As autoridades israelitas afirmaram que este sistema vem ajudar muito não só a defesa do seu país, assim como as finanças. Isto porque se um atacante em Gaza quisesse disparar um foguete contra território israelita, isso custar-lhes-ia apenas algumas centenas de dólares, uma quantia muito pequena em comparação com as dezenas de milhares gastas pelo Iron Dome para o neutralizar.

Com o Iron Beam, esta conta vai cair consideravelmente.

Pode soar como ficção científica, mas é real. As interseções Iron Beam são silenciosas, invisíveis e custam apenas cerca de 3,50 dólares cada.

Disse o primeiro-ministro Naftali Bennett.

Como relatado pela Associated Press, além das mensagens do governo israelita, pouco se sabe, nesta fase, sobre a eficácia do sistema laser. Espera-se que seja implantado em terra, mar e ar e distribuído ao longo das fronteiras de Israel durante a próxima década.

Em fevereiro Bennett explicou que a sua equipa planeia começar a utilizar o dispositivo dentro de cerca de um ano.

Se for possível intercetar um míssil ou foguetão com apenas um impulso elétrico que custa alguns dólares, teremos anulado o anel de fogo que o Irão estabeleceu nas nossas fronteiras. A equação económica será invertida; eles investirão muito e nós pouco investiremos. O sistema, "também pode servir os nossos amigos na região".

Observou o primeiro-ministro.

Os testes, que foram agora partilhados pelo executivo de Israel e que, diz Bennett, posicionam o país como pioneiro no campo da defesa, foram realizados no mês passado no deserto de Negev.

Estes sistemas foram já cobiçados por países da União Europeia. Recentemente o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que a Alemanha considera comprar um sistema antimísseis, e está em cima da mesa a tecnologia de Israel, Iron Dome.