Quando apresentou o iOS 14.5 há cerca de um ano, a Apple quis devolver aos utilizadores o controlo sobre os seus dados. Com a App Tracking Transparency, as apps apenas poderiam obter os dados de quem autorizasse.

Este foi o ponto de partida para uma mudança na indústria, com a Apple a ser fortemente criticada. Agora, e do que é revelado, cada vez menos os utilizadores escolhem a privacidade e acabam por autorizar a recolha de informação das apps no iOS.

A ideia inicial do App Tracking Transparency era devolver aos utilizadores um controlo total dos seus dados e da sua informação. Para cada app que fosse utilizada os utilizadores têm de autorizar (ou não) a partilha de dados.

Depressa este cenário se mostrou complicado para empresas como o Facebook, que estão a perder dinheiro, por quebras na publicidade. As alternativas demoram a surgir e a privacidade continua a ser uma opção para todos os utilizadores.

Os dados mais recentes, apresentados pela Adjust, mostram que a escolha dos utilizadores, está a mudar e muito. Os números iniciais de adesão ao App Tracking Transparency revelaram que 15% dos utilizadores aderiram a esta opção, podendo atingir os 5%.

No entanto, e do que revelaram agora, esse número está já nos 25%, quando se olha para a generalidade das apps do iOS. Este número cresce ainda mais quando a avaliação se foca nas apps associadas a jogos para o iPhone. Aqui aumenta para 30%, havendo taxas de adesão em alguns jogos de 75%.

A razão para esta mudança de comportamento poderá ser explicada de forma simples e lógica. Mesmo sendo cientes da sua privacidade, os utilizadores do iPhone e do iOS entendem as vantagens de terem publicidade personalizada acessível nestas apps.

Esta está longe de ser a prova de que a Apple falhou no App Tracking Transparency, mas mostra bem que há muitos utilizadores que não se importam de partilhar os seus dados. O retorno acaba por ser positivo e a prova disso são os 25% que já aceitaram essa troca.