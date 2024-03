Vem aí um novo iPad Pro equipado com o poderoso SoC M3 da Apple

A última atualização da gama iPad Pro aconteceu em outubro de 2022, quando foi lançado o tablet com SoC M2. Desde então, após mais de um ano, nada se tem falado... até agora. Segundo fortes indícios, vem aí um poderosíssimo tablet!

Onde há fumo... há fogo

São já muitas vozes a dar conta que estará por poucas semanas o lançamento das atualizações para a linha iPad Pro da Apple. Segundo a Bloomberg, que cita pessoas familiarizadas com o assunto, a tão esperada série iPad Pro (2024), o primeiro iPad a ostentar painéis OLED, será lançada juntamente com o iPad Air (2024) no início de maio.

Isto prolonga o prazo de abril para o lançamento dos tablets, que foi recentemente objeto de um artigo de Mark Gurman, na sua newsletter semanal. Há cerca de uma semana e meia, a publicação chinesa IT Home tinha afirmado que os tablets seriam lançados a 26 de março, mas Gurman foi inflexível quanto ao lançamento em abril.

Novo e mais poderoso iPad Pro

O iPad Pro (2024) virá com um modelo de 11 e outro de 12,9 polegadas e, graças à utilização de um ecrã OLED pela primeira vez em qualquer iPad, prevê-se que o preço seja muito mais elevado.

O iPad Pro de 12,9 polegadas, com o seu novo ecrã OLED, irá provavelmente provocar um grave choque de preços. Mas a Apple encontrou uma solução para isso. Acrescentou um modelo iPad Air (2024) de 12,9 polegadas que terá um ecrã tão grande como o do iPad Pro, mas sendo um painel LCD, o preço será mais baixo. O novo e maior iPad Air será lançado juntamente com o modelo tradicional de 10,9 polegadas.

Os tablets iPad Pro (2024) têm os nomes de código J717, J718, J720 e J721. A série será equipada com o potente SoC M3 de 3 nm. A Apple irá lançar acessórios revistos para a linha, incluindo um novo Apple Pencil e um novo Magic Keyboard.

Especula-se também que o iPad Pro ganhará suporte para carregamento sem fio MagSafe. E a Apple vai mudar a câmara frontal para uma orientação horizontal. O iPad Air (2024) terá uma atualização do processador do M1 para o M2. Os tablets também terão uma câmara frontal orientada para a paisagem.

No meio de uma queda em todo o setor, a Apple não lançou novos tablets no ano passado, pela primeira vez desde que lançou o primeiro iPad em 2010. Com esse ano de pausa, a Apple espera que seja gerada uma forte procura para os modelos atualizados do iPad.