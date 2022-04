Com o iOS 14.5 a Apple trouxe para os seus utilizadores algo que empresas como o Facebook não esperavam. A política de privacidade foi finalmente colocada em prática, depois de vários meses de preparação e até de especulação.

O Facebook e outros gigantes da Internet depressa se manifestaram contra, mas que de pouco serviu. Agora, um ano depois, fica claro que esta política de privacidade da Apple continua a custar muitos milhões ao Facebook, YouTube e outros.

O impacto do iOS 14.5 e das suas novidades foi muito grande, em várias áreas. Desse momento em diante os utilizadores do sistema operativo do iPhone passaram a controlar quem acede aos seus dados e de que forma o pode fazer.

De imediato o Facebook teve uma perda grande, ao não conseguir ter acesso a todos os dados essenciais para funcionar. Isso tem-se refletido nas suas receitas e agora foi novamente materializado, sendo alargado a outras empresas de tecnologia, visadas com esta mudança da Apple.

O que a Lotame revelou agora aponta para que em 2022 as perdas associadas venham a ser de perto de 16 mil milhões de dólares. A lista das principais visadas incluem o Snap, Facebook, Twitter e YouTube.

A rede social da Meta parece ser a mais visada com esta perda de informação e terá o impacto maior. Para o Facebook está estimado que as perdas de receita venham a atingir os 12,8 mil milões de dólares. Em segundo lugar temos o YouTube com 2,1 mil milhões de dólares.

Apesar de várias medidas que foram tentadas, a Apple tem conseguido protegido. As regras da App Store são claras e proíbem apps que fomentem o aceitar desta recolha de dados no iOS para ter algo em troca do serviço.

Sabia-se que o impacto seria grande e que a política de privacidade da Apple iria mudar muito o cenário de certos serviços. O que se revela agora é mesmo o resultado prático destas mudanças que beneficiaram os utilizadores.