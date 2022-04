Foi recentemente revelado pela editora Ulisses Spiele, o lançamento de Wolves on the Westwind, um conto épico que relata a história de um herói pela salvação do seu reino.

Baseado num RPG de tabuleiro com 40 anos de vida, o jogo parece ter um certo carisma que lhe traz uma expetativa e potencialidade especiais. Vamos ver...

Wolves on the Westwind encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios austríacos Owned by Gravity e será um lançamento a ter debaixo de olhos por todos os jogadores que apreciem histórias envolventes com narrativas épicas.

Trata-se de um titulo fortemente inspirado pelo jogo de tabuleiro de origem alemã, The Dark Eye. Trata-se de um RPG de tabuleiro que foi originalmente lançado na década de 80 do século passado e que grande sucesso obteve aquando do seu lançamento.

Agora, os estúdios austríacos Owned by Gravity encontram-se a desenvolver Wolves on the Westwind, um jogo baseado neste universo rico e diversificado.

Em Wolves on the Westwind, o jogador vai enfrentar um Mal antigo que ameaça a destruição completa de Thorwal, uma zona no nordeste do reino de Aventura, um reino fantasioso inspirado nos tempos medievais.

O jogador, na pele de um veterano de guerra chamado Alrik, ou controlando um jovem feiticeiro com o nome de Nedime, terá de enfrentar esta ameaça e salvar Thorval da destruição.

Cada um dos heróis à disposição do jogador terá o seu próprio set de habilidade e ataques, assim como a sua própria narrativa e background.

Enquanto se desloca pelo terreno e o vai limpando do mal, o nosso herói terá em Keenwolf o seu meio de transporte, uma espécie de barco típica da região de Thorwal. Pelo caminho irá forjar alianças, ou inimigos e terá na tripulação do barco uma equipa de companheiros especiais.

Cada decisão conta e terá o seu peso na forma como a aventura terminará. Isto porque as escolhas que o jogador terá de fazer, estarão no coração de Wolves on the Westwind.

Cada decisão poderá levar os nossos heróis por caminhos diferentes que por sua vez, desbloquearão novos personagens, histórias adicionais e múltiplos finais.

O combate, inclui feitiços, além de ataques mais físicos e que serão auxiliados por manobras e movimentos específicos. O jogador terá de escolher sensatamente os momentos de atacar, pois poderá vir a necessitar da força do seu herói mais adiante, quando encontrar inimigos mais fortes.

Wolves on the Westwind estará disponível em Maio, tanto no Steam como para iOS.