SoundPods Airia True Wireless: Vão andar sempre consigo

Os soundpods tornaram-se um gadget bastante comum na sociedade. O facto de serem pequenos, criarem estilo e de serem fáceis de transportar podem justificar tal popularidade.

O Pplware testou recentemente os SoundPods Airia True Wireless da Prozis. Vamos conhecer as características.

Se procura uns bons SoundPods e baratos então temos uma sugestão para si. Os SoundPods Airia True Wireless da Prozis têm tudo o que precisa: som de qualidade, autonomia, microfone integrado, fáceis de emparelhar, caixa de carregamento, confortáveis e resistentes à água.

O Pplware teve em testes estes SoundPods da Prozis e os resultados são surpreendentes. Os Airia True Wireless têm uma qualidade de som muito boa e quando colocados no ouvido oferecem uma ótima experiência. Uma vez que funcionam com tecnologia bluetooth, podem está até 10m de distância do equipamento que reproduz o áudio.

Ao nível da autonomia, cada auricular está equipado com uma bateria recarregável de 40 mAh, que ultrapassa as 5h15 de música. Fizemos também testes com o microfone embutido, e nas chamadas atendidas, quem nos atendeu notou a boa qualidade. O micro também pode ser usado com o assistente de voz.

Tal como outros SoundPods disponíveis no mercado, há uma caixa que permite o carregamento dos auriculares. Quando carregada a 100%, é possível carregar os SoundPods até 4x.

Dentro da caixa, além dos tradicionais manuais e cabos, destaque para 3 capas de proteção (S/M/L) para os auriculares.

Características dos SoundPods Airia True Wireless

Alcance wireless: até 10 m

Frequência de resposta: 20 Hz - 20 kHz

Bateria do auscultador: 40 mAh

Tempo de carregamento: 1h30

Tempo de reprodução: até 5h15

Classificação IP: IPX4

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir estes SoundPods, com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).