Closed Beta de The Outlast Trials muito em breve

O titulo The Outlast Trials (já tínhamos visto aqui), uma experiência de terror, passada em plena Guerra Fria, encontra-se prestes a receber a sua Closed Beta.

Venham ver quando é que podem sentir na pele, as experiências aterrorizantes da Murkoff Corporation.

Os estúdios canadianos Red Barrels, encontram-se a ultimar o lançamento da Closed Beta de The Outlast Trials (da série Outlast), o seu próximo jogo que promete valentes momentos de horror e tensão psicológica.

The Outlast Trials é um jogo "survival horror", ou jogo de sobrevivência e horror, no qual os jogadores podem partir para uma aventura repleta de pressão a solo, ou com amigos.

O jogo decorre em plena época da Guerra Fria, na qual as principais potências do Mundo, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Soviéticas se digladiavam pelo poder militar e cientifico do planeta.

E tal envolvia, muitas vezes a experimentação em humanos e é precisamente nesse contexto que o jogo decorre. Em The Outlast Trials, somos um individuo que é raptado por uma organização tenebrosa e misteriosa, a Murkoff Corporation.

O objetivo da Murkoff Corporation é o de levar a cabo experiências para obter um dos grandes chavões da época: Controlo da Mente.

Aprisionados nas instalações secretas da Murkoff Corporation, o nosso personagem terá de suportar uma série de experiências físicas e psicológicas que lhe serão feitas. Atormentados por essas experiências e por um conjunto de torturadores sádicos, o jogador (a sós ou em equipa) terá de encontrar forças para sobreviver e manter a sua sanidade intacta.

Com efeito, a Red Barrels decidiu implementar um sistema que permite que The Outlast Trials seja jogado a sós, ou na companhia de mais 3 amigos. Sempre será melhor e mais fácil, enfrentar este tipo de terror psicológico acompanhado, certo?

The Outlast Trials será lançado para PC ainda sem data concreta de lançamento, mas entretanto a The Red Barrels revelou que em outubro vai abrir a Closed Beta do jogo. De dia 28 de Outubro (6ªFeira) até 1 de Novembro (3ªFeira) deste ano, serão as datas em que vai decorrer essa Closed Beta do jogo.