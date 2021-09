The Outlast Trials, um jogo de terror cooperativo

Foi um dos jogos em destaque na Gamescom, e que se encontra em desenvolvimento para PC. Ainda com data de lançamento por definir, The Outlast Trials pretende afirmar-se como uma experiência de terror cooperativa.

Venham ver um pouco mais deste novo jogo da série The Outlast.

Em desenvolvimento pelos estúdios canadianos Red Barrels Studio, The Outlast Trials é um jogo de survival e terror na primeira pessoa e pertence à série The Outlast.

The Outlast Trials apresenta a particularidade de poder ser jogado tanto a solo, como em multijogador cooperativo (estreia na série).

O jogo decorre em pleno auge da Guerra Fria, altura em que inúmeras experiências secretas (militares e não só) eram levadas a cabo com o objetivo de ganhar vantagem sobre os inimigos. E algumas dessas experiências apontavam para a eterna procura de uma forma de controlo da mente...

Numa época em que o Mundo se encontrava numa paz tremida e reinava o medo do que poderia acontecer se alguém pressionasse o botão errado, tudo valia para as nações ganharem vantagem umas sobre as outras.

O jogador encarna uma das cobaias sequestradas pela misteriosa Murkoff Corporation e, sozinho ou em equipa de até 4 jogadores, terá que arranjar forma de sobreviver a toda uma série de experiências sádicas e retorcidas que lhe são feitas. Tratam-se de experiências, tanto físicas como psicológicas e a missão do jogador é encontrar forma de fugir dali.

O trabalho em equipa, segundo os responsáveis da Red Barrels é imperativo para sobreviver a The Outlast Trials.

Segundo o que se sabe, The Outlast Trials apresentará uma liberdade de ação e decisão bastante vasta, proporcionando aos jogadores o total controlo sobre a forma como se desenrola a sua participação no jogo. Mas atenção, também estão prometidos uma grande variedade de inimigos inteligentes e difíceis.

The Outlast Trials será lançado para PC ainda sem data concreta de chegada às lojas (físicas ou virtuais).