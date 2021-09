Cientistas querem enviar robôs autónomos para explorar a Lua

Os cientistas não esquecem a possibilidade de enviar humanos para o espaço, através dos vários meios possíveis. Para facilitar essas viagens, estão agora a treinar robôs autónomos para que sejam, mais tarde, enviados para a Lua.

O objetivo é que esses dispositivos explorem o satélite natural e extraiam os materiais que encontrarem por lá.

Recentemente, a NASA atribui uma bolsa de 500.000 dólares – destinada ao desenvolvimento de métodos de mineração espacial - a uma equipa de investigadores da University of Arizona. Nesse âmbito, aquela vai trabalhar num conjunto de robôs autónomos que poderá, no futuro, procurar e extrair metais das terras da Lua.

A equipa desenvolveu um processo eletroquímico que perfura as rochas cinco vezes mais depressa do que qualquer outro método conhecido. Além disso, combinou os robôs com uma técnica neuromórfica chamada Human and Explainable Autonomous Robotic System (HEART), que treina os robôs para trabalharem em conjunto e melhorarem as suas capacidades de colaboração ao longo do tempo, através de aprendizagem de máquinas.

De forma a preparar os robôs, aperfeiçoando as suas capacidades de trabalho em equipa num ambiente seguro, a equipa está a treiná-los na Terra. Posteriormente, quando já forem capazes, o objetivo é que sejam enviados para a Lua, para explorarem os recursos e construírem estruturas básicas sem as instruções da Terra.

Conforme explica Jekan Thanga, investigador que desenvolveu o HEART, “estamos a criar talento a partir destas criaturas, ou de toda uma família de criaturas, para realizar certas tarefas”. Mais do que isso, revelou que “a ideia é que os robôs construam, preparem e façam todas as coisas sujas, aborrecidas e perigosas, para que os astronautas possam fazer as coisas mais interessantes".

A exploração sob a superfície da Lua poderia reduzir fortemente a dependência do transporte de materiais da Terra para o satélite natural. Isto, porque há possibilidade de serem extraídos metais como titânio, ouro, platina e hélio-3. Uma vez descobertos e extraídos pelos robôs autónomos, os metais poderão ajudar a responder a várias necessidades técnicas e de estrutura dos astronautas.