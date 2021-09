China quer construir uma central solar no espaço

Tendo em conta os alertas que o planeta nos tem enviado, através das alterações climáticas, os peritos estão empenhados em encontrar formas de produzir energia de forma mais sustentável. No caso da China, as centrais de energia eólica e solar na Terra, por exemplo, parecem não ser suficientes.

Então, além de outros anúncios, o país asiático divulgou que está a planear instalar uma central solar no espaço.

Recentemente, a China fez dois importantes anúncios sobre projetos futuros. Em primeiro lugar, está a planear construir uma nave espacial com um quilómetro de comprimento. Em segundo lugar, quer construir uma central solar no espaço.

Conforme noticiou o South China Morning Post, a China pretende instalar uma central solar gigante no espaço, por forma a recolher os raios solares. Desta forma, poderá contribuir para a satisfação das necessidades energéticas da Terra, através do seu aproveitamento.

China tem planos arrojados para o espaço

O projeto proposto pela China baseia-se na construção e lançamento de uma estação espacial equipada com painéis solares. Assim, será possível converter a luz solar em energia elétrica. Aquando da sua implantação no espaço, será utilizado um transmissor de micro-ondas para enviar a energia recolhida para a Terra. Depois, uma estação terrestre irá converter a energia de micro-ondas recebida em energia elétrica.

Por forma a demonstrar a viabilidade do projeto, a China iniciou a construção de uma infraestrutura de teste, em Bishan, perto da cidade de Chongqing. Esta, que ocupará 13,3 hectares, servirá para estudar a transmissão sem fios de energia armazenada. Além disso, será utilizada para lançar de quatro a seis balões capazes de capturar a luz solar, transformá-la em micro-ondas e, posteriormente, enviá-la para a Terra.

Embora a sua viabilidade não seja unânime, a recolha de energia solar no espaço poderá ter um papel importante no desenvolvimento espacial da China, na medida em que se espera que estimule o desenvolvimento da sua vasta gama tecnológica.

Além deste segundo plano que prevê a instalação de uma central solar no espaço, a China também anunciou planos para a construção de uma nave espacial de um quilómetro de comprimento. A ser realizada, a infraestrutura terá 10 vezes o tamanho da Estação Espacial Internacional, atualmente em órbita.

Por vontade da National Natural Science Foundation of China, esta nave espacial, que poderia servir de base à central solar da China, será trabalhada pelos melhores cientistas e peritos do país. Estes reunirão novos desenhos e métodos de construção com o objetivo reduzir a quantidade de material necessário para o lançamento para o espaço.