Intel vai ajudar as fabricantes de automóveis da Europa a produzir os seus componentes

A escassez de componentes é o maior problema que a indústria tem em mãos atualmente. Esta situação tem deixado as fabricantes com os nervos à flor da pele uma vez que afeta significativamente o stock essencial para vários mercados, como o dos computadores, smartphones, veículos, entre outros.

No entanto, a Intel anunciou agora que vai ajudar as fabricantes de automóveis da Europa de forma a que estas possam produzir os seus chips nas fábricas da empresa norte-americana.

Praticamente todos os setores estão a ser afetados pela grave escassez de componentes. E as fabricantes não sabem mais o que fazer para conseguir responder aos pedidos dos consumidores.

Uma das áreas mais afetadas é a do ramo automóvel, mas parece que pode agora haver uma solução viável.

Intel vai ajudar fabricantes da Europa a produzir chips de automóveis

Durante a apresentação no evento Munich Show 2021 nesta semana, o CEO da Intel, Pat Gelsinger, revelou que a empresa lançou um programa para ajudar as montadoras da Europa que se encontram aflitas com a escassez global de componentes. A solução passa assim por estas fabricantes poderem produzir os seus chips nas fábricas da Intel.

O programa designa-se Intel Foundry Services Accelerator e todos os detalhes serão apresentados no evento. De acordo com a fabricante norte-americana, os seus processos de fabrico são muito mais avançados do que a maioria das tecnologias de produção que atualmente o setor automóvel oferece. Desta forma, as fabricantes serão beneficiadas em termos de desempenho e consumo de energia.

A Intel refere que várias montadoras e grandes fornecedores, como a BMW, Volkswagen, Daimler e Bosch já mostraram interesse em participar no programa. Por outro lado, um porta-voz da marca de Gelsinger não confirmou se a Intel também já conseguiu que essas empresas se tornassem suas clientes.

Já não é novidade que a fabricante quer expandir a sua atividade e, para isso irá construir mais fábricas na Europa, possivelmente na Alemanha. E esta será a sua fábrica mais avançada até ao momento.

Como tal, o segmento automóvel parece bastante aliciante. Pat Gelsinger referiu ainda que em 2030 os chips vão representar 20% do custo dos veículos, cinco vezes mais do que custavam em 2019.