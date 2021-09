Amazon vai investir $1.2 mil milhões na instrução dos funcionários

Para que uma empresa tenha sucesso, os seus funcionários têm de estar altamente preparados. Estando ciente disto e indo a preparação além da experiência, a Amazon anunciou que vai pagar a totalidade das propinas universitárias a cerca de 750.000 funcionários.

O investimento, que incluirá outras formações, vai rondar os 1.2 mil milhões de dólares.

Por forma a atrair e reter funcionários, as empresas dos Estados Unidos estão empenhadas em medidas que visem melhorar e compensar o seu trabalho. Na sequência de anúncios semelhantes vindos de gigantes como a Target e o Walmart, a Amazon informou que pagará a totalidade das propinas dos seus trabalhadores.

Os cerca de 750.000 funcionários vão poder frequentar uma faculdade de forma gratuita, sendo os custos assegurados pela empregadora Amazon. Mais do que isso, num investimento conjunto de cerca de 1.2 mil milhões de dólares, oferecerá cursos e formações adicionais.

De acordo com a Forbes, a oferta para os funcionários da Amazon terá início em janeiro de 2022 e incluirá o custo total das propinas, taxas, livros e transporte. Para ser elegível, o funcionário terá de estar empregado pela Amazon há pelo menos 90 dias.

Além das propinas, a Amazon cobrirá os custos educacionais dos programas equivalentes ao ensino secundário, certificações de inglês como segunda língua, e acrescentará três novos programas, para que os funcionários adquiram competências de manutenção e tecnologia de centros de dados, tecnologia da informação e experiência do utilizador.

A Amazon é agora o maior criador de emprego nos EUA e sabemos que investir na formação gratuita de competências para as nossas equipas pode ter um enorme impacto em centenas de milhares de famílias em todo o país.

Disse Dave Clark, CEO da Worldwide Consumer na Amazon, num comunicado de imprensa.

A Amazon já se havia oferecido para financiar 95% das propinas, taxas e livros dos seus empregados pagos à hora, através do programa Career Choice e, hoje, já participaram mais de 50.000 funcionários em todo o mundo. Dave refere que “vimos em primeira mão como este pode transformar as suas vidas".

Este novo investimento baseia-se em anos de experiência no apoio aos empregados no crescimento das suas carreiras, incluindo algumas iniciativas únicas, como a construção de mais de 110 salas de aula no local para os nossos empregados na Amazon, em 37 estados.