Homem finge ser atropelado mas é tramado pela câmara de um Tesla

As imagens de um Tesla tramaram uma suposta vítima! Ao contrário do que existia há uns anos, hoje em dia os automóveis estão equipados com tecnologias que permitem "ver" o que se passa à volta.

Um homem do Louisiana, nos Estados Unidos da América, fingiu ser atropelado por um carro (Tesla) tendo posteriormente feito uma denúncia às autoridades. No entanto, a imagem captada pelo Tesla revelou que foi mentira.

O caso é insólito porque a suposta vítima é desmentida pelo carro, mais propriamente pela tecnologia usada pelo carro. As autoridades de Slidell revelaram recentemente que a suposta vítima foi detida por uma falsificação de uma queixa à polícia.

De referir que o homem de 47 anos ligou para o serviço de emergência dos EUA, o 911 para fazer uma queixa que tinha sido atropelado por um Tesla, no parque de estacionamento de um posto de combustíveis.

Quanto as autoridades chegaram ao local do "acidente", a vítima referiu que o carro ao recuar o tinha atropelado, fazendo-o cair no chão. Além disso, foi também referido que o motorista tinha fugido do local.

Vejam o vídeo que foi captado pelo Tesla

A vítima queixava-se de dor nas costas, pernas e pescoço, tenho mesmo ido ao local uma ambulância e até um carro de bombeiros.

No entanto, após a investigação, a polícia concluiu que não houve nenhum tipo de atropelamento. A suposta vítima, com o nome de Bates Jr., tinha-se lançado para o chão de forma intencional. Para concluir tal facto, a polícia recorreu à câmara integrada no Tesla que revelou tudo o que tinha acontecido.

Arthur Bates Jr. reconheceu que tudo tinha sido uma mentira, tendo sido detido pela polícia. Este é um caso insólito, mas que se conseguiu apurar a verdade com recurso à tecnologia integrada no carro. Este tipo de tecnologia é importante para a segurança do veículo, podendo também funcionar como um estilo de caixa negra.

No passado, a TeslaCam, o recurso de dashcam integrado da Tesla que usa uma câmara Autopilot, ajudou na captura de um maníaco que disparou e danificou um Model Y em movimento - saber mais aqui.

