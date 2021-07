Câmaras no Tesla ajudam a prender um criminoso que disparava contra as viaturas

A Tesla trouxe pequenos pormenores que se revelaram grandes avanços nos automóveis. As câmaras que filmam tudo o que acontece em volta de um Tesla conseguiram captar o momento em que um atirador dispara e atinge o próprio Model Y. As imagens ajudaram a prender o maníaco.

Estas câmaras já ajudaram as autoridades a capturar outros criminosos em casos de furtos e até crimes mais graves.

A TeslaCam, o recurso de dashcam integrado da Tesla que usa uma câmara Autopilot, ajudou na captura de um maníaco que disparou e danificou um Model Y em movimento.

O incidente foi captado perfeitamente num vídeo impressionante que mostra como, do nada, alguém pode provocar danos que poderiam ter consequências muito graves.

Tesla, o tesouro bem guardado

Os carros da Tesla têm dois recursos que utilizam as oito câmaras ao redor dos seus veículos. Estes recursos são, principalmente, usados para a sua tecnologia de piloto automático e de condução autónoma.

O primeiro é o TeslaCam, que funciona como um recurso de dashcam (sistema de gravação das câmaras) sempre ligado, e o segundo é o Modo Sentinela, que funciona como um sistema de alarme inteligente que grava enquanto o veículo está estacionado.

Estas características ajudaram já, por várias vezes, a polícia a efetuar várias detenções, especialmente em casos de roubo e vandalismo.

Desta vez, o exemplo situa-se no lado mais extremo do espectro criminoso quando se trata de crimes relacionados com automóveis.

Um vídeo captado pelo recurso TeslaCam ajudou a polícia a levar à detenção de um homem suspeito de um tiroteio na autoestrada I-5 na Califórnia.

A 29 de junho, um condutor de um Tesla Model Y passou por um Nissan Rogue na autoestrada, e o condutor do Nissan disparou um projétil contra o SUV elétrico, estilhaçando a janela lateral do passageiro.

