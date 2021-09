Amazon está a investir na sua posição enquanto transportadora

Embora tenha começado numa garagem, a Amazon não parou de crescer e, a olhos vistos, tem expandido o seu negócio, bem como as suas áreas de atuação. Nesse sentido, está a investir no envio de encomendas para os clientes que não efetuam encomendas na sua plataforma.

Pelos preços praticados e pela eficiência associada, este poderá ser o início de uma competição com a FedEx e a UPS.

A Amazon tem vindo a investir em formas de expandir e diversificar o seu império. Agora, está a tentar que o seu negócio de transporte cresça e, para isso, está a executar entregas de encomendas a clientes que não compraram na sua plataforma.

De acordo com o relatório de receitas do primeiro trimestre, as despesas de capital aumentaram 80% em relação ao ano anterior, promovendo um aumento de 50% da sua capacidade logística interna, ano após ano. Segundo o SJ Consulting Group, a Amazon envia, agora, 72% das suas próprias encomendas, sendo que, em 2019, enviava apenas 46,6%.

Eles querem ser um novo tipo de Serviço Postal dos EUA onde tudo pode chegar a todo o lado, mas também rapidamente.

Disse Chris McCabe, consultor de comércio eletrónico e antigo investigador de desempenho de vendas na Amazon (de 2006 a 2012).

A Amazon está a dar (cada vez) mais de si

Em 2014, a Amazon começou a construir uma rede global de transportes. Desde então, fez cerca de 10 mil milhões de entregas, contratou 400.000 motoristas, em todo o mundo, comprou 40.000 camiões, 30.000 carrinhas e cerca de 70 aviões.

Eles não vão ser apenas um transportador de cobertores que vai entregar o pacote que você quiser, para qualquer endereço. A Amazon está a escolher as suas rotas. Eles querem gerir e classificar os tamanhos de pacotes que querem entregar.

Disse Dan Romanoff, investigador da Amazon para a Morningstar.

Além das suas encomendas, a Amazon executa a de outras empresas e vendedores. Por exemplo, a Highland Laboratories, uma empresa vitaminas e suplementos de Keith Gregory, sediada numa cidade com 3.500 pessoas, no Oregon, faz cerca de 40 milhões de dólares em vendas anuais na Amazon. Segundo Gregory, a Amazon cobra menos cerca 1.700 dólares do que a FedEx ou a UPS Freight, por algumas rotas específicas.

Para nós, estando numa comunidade rural, o facto de alguém estar disposto a fornecer-nos serviços e a acomodar horários de recolha […] é também muito atrativo. Portanto, não só a peça de tarifa, mas também o facto de estarem dispostos a utilizar a sua vasta frota de veículos para nos ajudar também na nossa logística.

Disse Gregory, acrescentando que a UPS e a FedEx “não são cooperantes nesse sentido".

Embora aconteça, para já, apenas com algumas empresas, como é o caso da mencionada Highland Laboratories, do eBay ou da Walmart, a Amazon pretende fazer este negócio crescer e o investimento está a ser feito nesse sentido.

