Há uns anos, foram notícia as 96 fraldas que a NASA havia deixado na Lua. Contudo, a agência espacial tem muito mais inventário que ficou no nosso satélite natural. O registo é tão apurado que sabem ao certo quantas bolas de golfe e sacos de vómito estão lá para, um dia, voltarem à Terra. E não é tudo, há muito mais lixo e algum pode surpreender!

Sim, há excrementos humanos depositados na Lua

A NASA tem um catálogo de todo o material que deixou na superfície da Lua desde o início da corrida espacial. São mais de 800 objetos, incluindo 96 sacos cheios de dejetos humanos, como vómito, urina e excrementos, que a agência espacial está ansiosa por recuperar.

As seis missões Apollo que aterraram com sucesso na Lua trouxeram 382 kg de rocha lunar. Em troca, os astronautas da NASA deixaram vários tipos de detritos na Lua para poupar peso e simplificar a viagem de regresso.

A NASA quer recuperar estes sacos em futuras missões para ver se alguma bactéria sobreviveu às condições extremas da superfície lunar. É improvável que haja vida num local sem atmosfera ou campo magnético para proteção contra a radiação, mas há microorganismos na Terra que sobrevivem a condições extremas e a recuperação destes sacos pode ajudar os cientistas a compreender melhor os limites da vida microbiana.

Duas bolas de golfe e um dardo

Se há um facto que ofusca o cocó, é este: os dois únicos desportos praticados na Lua foram o golfe e o lançamento de dardo.

O astronauta Alan Shepard bateu um par de bolas de golfe durante a missão Apollo 14. O seu colega de equipa Ed Mitchell lançou um dardo na mesma missão. Curiosamente, o dardo foi mais longe do que as bolas de golfe. "Por cerca de dez centímetros", brincou Mitchell.

Na expedição seguinte, a Apollo 15, o astronauta David Scott realizou uma experiência que Galileu teria adorado fazer: deixou cair uma pena e um martelo na Lua para testar que, sem atrito com o ar, ambos os objetos caíam ao mesmo tempo.

A pena e o martelo ainda estão na Lua. A pena era uma pena de falcão e não é a única que resta no satélite, segundo o Catálogo de Material Humano da NASA.

Há uma escultura na Lua. "The Fallen Astronaut" é uma pequena estátua de alumínio que representa um astronauta num fato espacial; foi instalada na Lua pela tripulação da Apollo 15 em memória dos astronautas e cosmonautas que morreram durante a corrida espacial.

Outros objetos simbólicos incluem ramos de oliveira dourados que simbolizam a paz, um disco comemorativo com os nomes dos líderes da indústria, o emblema da missão Apollo 1 em que morreram os astronautas Grissom, White e Chaffee (durante os testes em terra) e, claro, a bandeira americana.

Há notas de dólar na Lua

Os astronautas da Apollo também deixaram vários objetos pessoais na Lua: uma Bíblia deixada por James Irwin no rover lunar, uma fotografia de família de Charles Duke, um diploma dos primeiros "Alumni da Universidade do Michigan na Lua" e notas de cem e dois dólares que voaram com a missão Apollo 15.

O catálogo é muito mais extenso e inclui uma série de instrumentos científicos (como o espelho laser instalado pelos astronautas da Apollo 11 para medir a distância entre a Terra e a Lua) e também as naves espaciais que se despenharam (por controlo ou por acidente) na superfície lunar.

A lista já está a ficar desatualizada (não inclui as recentes missões lunares não tripuladas, como a Chandrayaan-3 da Índia), mas espera sobretudo crescer em "material humano" com o regresso da NASA e a chegada da China à Lua nos próximos anos.