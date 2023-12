Peritos estÃ£o muito preocupados com a seguranÃ§a da pick-up Tesla Cybertruck

Há uma frase que parece resumir tudo "desgraçado de qualquer carro ou peão que se atravesse no caminho da Cybertruck". Aliás, é o próprio Musk que diz "If you're ever in an argument with another car, you will win". Os especialistas temem que a aparência distinta da Tesla Cybertruck possa trazer consequências mortais para os seus passageiros, peões e outros carros na estrada que tenham a infelicidade de cruzar o seu caminho.

Um "carro de guerra" nas estradas civis

Os especialistas de facto temem que o novo elétrico de Musk seja um carro perigoso. Apesar do CEO da Tesla dizer que esta pick-up será "mais segura por quilómetro que as outras pick-ups", nunca nenhuma outra empresa colocou no uso corrente um veículo com este tipo de características

O vídeo dos testes de colisão com o veículo foi amplamente examinado depois de ser mostrado numa transmissão ao vivo oficial do evento de entrega do Cybertruck na semana passada.

Uma vez que apenas um número limitado de imagens foi partilhado com o público, sem dados que o acompanhassem, não há muito que possa ser deduzido neste momento. Mas, independentemente do que os especialistas de "bancada" possam estar a dizer online, os verdadeiros especialistas já estão bastante preocupados com o que viram até agora.

Referem que o exterior em aço inoxidável da Cybertruck, um material pouco ortodoxo para utilizar na carroçaria de um automóvel devido ao seu peso e rigidez - para não falar dos desafios de fabrico - aumenta o perigo de colisões, especialmente com peões. E imagine-se: não só o carro é feito do mesmo material que uma faca de cozinha, como também tem as arestas afiadas de uma.

O grande problema é que, se a pele do veículo for muito rígida, utilizando aço inoxidável espesso, quando as pessoas baterem com a cabeça no veículo, isso causará mais danos.

Disse Adrian Lund, antigo presidente do Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária (IIHS), à Reuters.

Não há zonas de deformação?

Um dos detalhes que chamou à atenção foi a aparente falta de zonas de deformação na Cybertruck. Estas são áreas de um carro concebidas para absorver o impacto de uma colisão através da deformação. O aço inoxidável rígido parece ser um material pouco adequado para amassar, o que significa que os ocupantes estão potencialmente menos protegidos contra a força total de um impacto.

Isto também pode ser uma má notícia para os outros carros na estrada. Se a Cybertruck não se deformar o suficiente numa colisão, irá embater noutros veículos como uma marreta sobre rodas.

Se nos envolvermos num acidente com outro veículo que tenha uma zona de deformação e o nosso carro for mais rígido, o outro carro irá esmagar-se, já qie o nosos é rígido.

Disse à Reuters David Friedman, antigo diretor interino da Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário.

Samer Hamdar, professor de segurança automóvel na Universidade George Washington, fez eco dos receios quanto às zonas de deformação da Cybertruck, mas alertou para o facto de poderem existir outras características no automóvel para compensar que ainda não vimos.

Pode haver a possibilidade de um mecanismo de absorção de choques que limite o facto de a zona de deformação ser limitada.

Disse Hamdar à Reuters.

A Tesla terá seguramente pensado nisso e os próximos tempos irão responder a muitas dúvidas que a apresentação da pick-up ainda não respondeu.