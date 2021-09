Conheça o Odds Scanner: o novo comparador de odds em Portugal

A paixão no mundo das apostas desportivas é algo que nos acompanha desde sempre mas hoje em dia, jogar só pela intuição, pode não ser suficiente. É aqui que entra em jogo a plataforma Odds Scanner, oferecendo os melhores prognósticos para que se possa apostar com maior exatidão e eficácia.

No mundo das apostas desportivas, as melhores hipóteses resultam de uma análise de dados adequada. No entanto, são tantas as variáveis que é impossível tirar conclusões fidedignas sem recursos tecnológicos de última geração. Uma ajuda extra pode vir a calhar e se lhe dissermos que existe software para isso?

Qual é a probabilidade de ganhar por sorte? Quantas apostas são necessárias para considerar que os resultados não são afetados pela variação? O que dizem os especialistas, o contexto de jogo, o histórico das equipas, entre outros?

É impossível responder a tantas perguntas apenas por intuição, são precisos muitos cálculos, fórmulas e muitas simulações através de algoritmos avançados com base em inúmeros fatores.

Como funciona o Odds Scanner?

O simulador da plataforma Odds Scanner em Portugal recorre a simuladores para criar probabilidades certeiras para cada jogo, de forma a maximizar as hipóteses dos seus utilizadores ganharem mais dinheiro com menor investimento.

Ao monitorizar o maior número de estatísticas, permitirá ao apostador fazer escolhas acertadas e informadas, com base em dados de performance fiáveis e algoritmos avançados.

O software do Odds Scanner tem um poderoso software que vai determinar o vencedor e a pontuação final de um jogo específico, com base em possibilidades de combinações possíveis, através de dados e estatísticas cuidadosamente compilados.

Análise global mas sofisticada

Sem recorrer à sofisticação tecnológica de um simulador como o Odds Scanner seria muito pouco provável que se consiga analisar em simultâneo tantas variáveis, como:

histórico de apostas e probabilidades,

estatísticas referentes a cada equipa,

últimos jogos de cada equipa,

viagens,

descanso,

clima,

relacionamento com o treinador,

entre outros,

Sempre com o objetivo simular os resultados de cada jogo e poder tentar fazer apostas o mais certeiras possível.

O que são odds?

Se atualmente é possível aumentar a probabilidade de eventuais ganhos dos apostadores através da tecnologia, mais fácil será apostar. Já se deve estar a interrogar sobre odds, a palavra mais procurada quando se fala em apostas desportivas online.

A Odds Scanner monitoriza todas as mudanças de odds, ajudando os apostadores a tomarem as melhores decisões nas suas apostas desportivas.

Esta plataforma ajuda a perceber melhor o significado e as implicações das odds e a calcular de forma aproximada o retorno das suas apostas. Assim, é possível ter uma ideia sobre o eventual a receber, ou não, pela sua aposta. Esta ferramenta, a calculadora de apostas vai ajudar o jogador a entender qual o valor que apostou numa determinada odd.

Intuição? Deixe no passado

Para quem for fã, não basta basear-se apenas na intuição, o ideal será obter uma ajuda tecnologica como esta que compila inúmeros fatores e dados fixos, para que possamos fazer uma aposta que se apresente com melhores probabilidades de acertar.

Como referimos logo de início, as apostas desportivas são muito mais que um jogo de sorte ou azar, é preciso unir a estratégia à tecnologia.

Atualmente o apostador pode fazer as suas apostas de forma fácil, rápida e segura e tem acesso a toda a informação relevante e necessária. As previsões desportivas aprumam-se cada vez mais graças aos elevados investimentos em tecnologia. No mundo das apostas desportivas a sorte conta com os grandes avanços da Inteligência Artificial que, através de algoritmos de elevada precisão, podem ajudar também em obter melhor sucesso.

Conclusão

Quer se esteja a iniciar pelo mundo das apostas desportivas, quer já seja um apostador com experiência, a Odds Scanner é uma plataforma fundamental e de total relevância, sem dúvida.

Logo, esta é, entre outras, uma paragem obrigatória para desfrutar ao máximo dos seus jogos favoritos e com margens de lucro que teoricamente pode ser maximizadas.

Então, aliar o prazer de apostar online e juntando a tecnologia, sem usar apenas a intuição, obriga a um forte uso de inteligência artificial, estratégia e acima de tudo controlo!

Nunca é demais ressalvar que o leitor ou apostar, seja pela primeira vez ou seja alguém já com experiência deve manter controlados os gastos em apostas e deve saber quando parar.

Não deixe a sua sorte ao acaso e aposte na informação aliada à tecnologia. Aposte na disciplina, no rigor da informação para saber como aumentar e minimizar os lucros e perdas nas suas apostas desportivas. Acima de tudo, importante, divirta-se e desfrute da adrenalina e da emoção das apostas online com esta ferramenta.