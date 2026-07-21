Eis uma noticia que irá certamente agradar os fãs de jogos de estratégia e aventuras roguelike. Talespinner, uma aventura roguelike de construção de baralhos chega ao PC e Nintendo Switch muito em breve.

Num anúncio dirigido aos fãs de jogos de estratégia e aventuras roguelike, a editora britânica Kwalee e o estúdio independente Flash Cat Games revelaram a data de lançamento de Talespinner, o seu novo título de construção de baralhos (deck-building) com elementos roguelike. O jogo vai chegar ao PC, através do Steam, e à Nintendo Switch no próximo dia 6 de agosto de 2026, convidando os jogadores a explorar um universo inspirado nas lendas e mitologia japonesa.

Em Talespinner, os jogadores assumem o papel de um contador de histórias responsável por conduzir o destino de um herói através de uma narrativa em constante transformação. Cada decisão tomada ao longo da aventura influencia o desenrolar dos acontecimentos, enquanto a construção e evolução do baralho de cartas determina as capacidades e estratégias disponíveis em combate. O resultado é uma experiência dinâmica, onde as escolhas do jogador moldam tanto a narrativa como a progressão da aventura.

Segundo os seus responsáveis, o título destaca-se pelo forte foco na mitologia nipónica, transportando os jogadores para um universo povoado por criaturas sobrenaturais, espíritos misteriosos e divindades esquecidas. Ao iniciar a aventura, o jogador poderá escolher de entre três personagens jogáveis distintos, cada um equipado com mecânicas exclusivas e um conjunto próprio de cartas que podem ser melhoradas ao longo da campanha. A combinação destas cartas permite criar sinergias poderosas, oferecendo uma grande variedade de estilos de jogo.

Antes de cada partida, os jogadores terão também de selecionar o cenário da sua aventura. As histórias disponíveis incluem missões inspiradas em figuras e lendas conhecidas do folclore japonês, como uma perseguição conduzida por um clã ninja liderado pelo lendário Hanzo Hattori ou uma expedição às montanhas para enfrentar Yuki Onna, a célebre “Mulher da Neve” que atormenta as populações locais. Cada cenário incorpora reviravoltas narrativas adicionais que aumentam o nível de dificuldade e incentivam a repetição da experiência.

Um dos elementos centrais de Talespinner é o chamado “livro de histórias”, uma ferramenta que permite aos jogadores influenciar diretamente os desafios e encontros encontrados ao longo da jornada. Através deste sistema, é possível tornar determinados obstáculos mais acessíveis ou, pelo contrário, aumentar os riscos em troca de recompensas mais valiosas, conferindo um elevado grau de personalização a cada aventura.

Ao longo da viagem, os jogadores irão encontrar uma grande variedade de yokai, as criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Cada uma possui habilidades próprias e comportamentos distintos, transformando cada encontro num desafio único. Dependendo da abordagem escolhida, será possível derrotar estes seres em combate direto ou, alternativamente, conquistá-los através do carisma e da astúcia, transformando-os em aliados.

Os confrontos desempenham igualmente um papel importante na experiência. As forças hostis encontradas durante a aventura podem influenciar diretamente o funcionamento das cartas do herói, acrescentando novas camadas estratégicas às batalhas. Esta mecânica procura reforçar a sensação de imersão e obrigar os jogadores a adaptarem constantemente as suas táticas em função dos adversários que enfrentam.

A exploração levará os aventureiros a atravessar diversos ambientes inspirados na natureza e no imaginário japonês. Entre os locais visitáveis encontram-se florestas de bambu, planícies ventosas, aldeias assombradas, cavernas misteriosas e templos ancestrais. Cada bioma apresenta eventos exclusivos, inimigos próprios e desafios específicos, contribuindo para a diversidade e riqueza da experiência.

Quanto a conteúdos, Talespinner promete uma oferta considerável para os apreciadores do género. O jogo inclui três personagens jogáveis com mecânicas distintas, mais de 200 cartas de combate, três cenários baseados em mitos japoneses com elementos narrativos desbloqueáveis, mais de 50 tipos de inimigos, 16 bosses, oito biomas únicos, mais de 30 eventos aleatórios e mais de 50 companheiros capazes de enriquecer as possibilidades estratégicas durante a aventura.

A publicação de Talespinner está a cargo da Kwalee, editora e produtora de videojogos sediada em Leamington Spa, no Reino Unido. A empresa possui um catálogo em crescimento que inclui títulos como Wildmender, ROBOBEAT, Voidwrought, The Precinct, Town to City e Grime II, entre muitos outros. Fundada por David Darling CBE, cofundador da Codemasters, a Kwalee é reconhecida pelo seu trabalho na indústria dos videojogos e foi distinguida como “Best Publisher” nos TIGA Awards de 2022. Além da atividade editorial, a empresa apoia várias iniciativas de responsabilidade social e organizações ligadas à indústria.

Por sua vez, a Flash Cat Games é um estúdio independente polaco criado por três amigos de longa data unidos pela paixão por mitos, lendas e narrativas de diferentes culturas. Com um interesse particular pela mitologia japonesa, o estúdio estreia-se no mercado com Talespinner, um projeto que procura dar vida a histórias ancestrais através de uma experiência estratégica centrada na construção de baralhos e na exploração narrativa.