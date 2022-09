Xiaomi patenteia tecnologia de identificação de semáforos para condução autónoma

A Xiaomi está na corrida dos carros elétricos e acredita que não chegou atrasada. A empresa há muito que demonstra intenção de criar soluções para este segmento e está a trabalhar no seu próprio sistema de condução autónoma.

A empresa acaba de anunciar mais um passo neste sentido com uma nova tecnologia patenteada de identificação de semáforos.

Xiaomi focada no segmento de veículos elétricos

O grupo Xiaomi tem vindo a apresentar algumas movimentações que dão conta que está cada vez mais direcionado para o segmento automóvel. Ainda hoje, surgiu na imprensa chinesa a notícia de que Lei Jun, CEO da Xiaomi, está a deixar o cargo de presidente da Xiaomi Electronic Software Company e, há poucos meses, abandonou o mesmo cargo da Xiaomi Youpin.

Lei Jun já afirmou mesmo que o mercado de veículos elétricos é a única escolha da empresa e é o caminho a seguir. O relatório financeiro do último trimestre mostrou que a equipa de I&D é composta já por mais de 1.000 funcionários. Além disso, os esforços de VEs custaram à empresa cerca de 88,3 milhões de dólares.

Mais um passo importante para a condução autónoma

Além disso, a Xiaomi já prometeu que o seu primeiro carro elétrico será lançado em 2024 e, depois de apresentar o seu sistema de condução autónoma Xiaomi Pilot Technology, este projeto é reforçado com a tecnologia patenteada de identificação de semáforos.

Através dos sensores e câmaras do carro, o sistema pode recolher imagens de estado de luz em multi-frame, determinar a sequência de tempo do semáforo e analisar o estado de condução do veículo na frente. Isso irá melhorar a precisão e a segurança do sistema de direção autónoma.

Além disso, a Xiaomi também destacou de uma patente "Sistema de direção automatizada e métodos de controlo, dispositivos, veículos e equipamentos", juntamente com outros cinco planos relacionados, limpeza de câmaras dos veículos e um chip de previsões de trajetória. A fase de integração do software deve estar concluída em outubro.