Afinal 100 kWh de consumo de eletricidade dá para quê?

Nunca se falou tanto sobre energia/eletricidade como atualmente. Os preços estão a disparar, muito por culpa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e os governos têm implementado medidas para ajudar os contribuintes.

Em Portugal, de acordo com as medidas do Governo, só os primeiros 100 kWh de consumo é que estão abrangidos pela redução do IVA da eletricidade para 6%. O que dá para ter ligado?

eletricidade: 100 kWh como potência contratada não superior a 6,9 kVA

De acordo com a Deco Proteste e da Associação dos Comercializadores de Energia no Mercado Liberalizado (ACEMEL), o desconto no IVA deverá traduz-se numa poupança por mês na ordem dos 1,08 euros a 1,62 euros, para um casal com dois filhos.

Ainda de acordo com a Deco Proteste, 100 kWh de consumo de eletricidade não corresponde a muito. Se um casal tiver um contrato cuja potência contratada não seja superior aos 6,9 kVA, é possível ter um frigorífico a funcionar 24 horas por dia, uma máquina da louça e uma máquina da roupa, cada uma a fazer três lavagens por semana, uma televisão ligada quatro horas por dia e a iluminação da casa resultante de cinco lâmpadas com 10W de potência, durante seis horas por dia, são suficientes para alcançar um consumo de 99,08 kWh por mês.

O canal ECO/Capital Verde produziu uma pequena tabela onde é possível ver o tipo de eletrodomésticos e o respetivo consumo mensal,ao nível de eletricidade, para atingir os 100 kWh de consumo de eletricidade. No caso de uma família usar uma placa de indução para cozinhar e um computador, o consumo mensal já dispara para os quase 150 kWh.

De referir que a partir de 1 de outubro e até ao final do ano, todos os consumidores, cuja potência contratada não supere os 6,9 kVA ( ue corresponde a cerca de 5,3 milhões de consumidores) pagam apenas 6% de IVA ao nível da eletricidade.