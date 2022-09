Apple lança watchOS 9 para Apple Watch

Este ano o Apple Watch recebeu um reforço poderoso, o modelo Ultra. Para conjugar todas as novas funcionalidades que estarão disponíveis nos mais variados modelos, a empresa de Cupertino teve de desenhar um sistema operativo com várias novidades e alterações profundas. Hoje, a empresa libertou para todos os dispositivos suportados, um conjunto de muitas funcionalidades inovadoras no watchOS 9.

Vamos conhecer o que foi agora lançado.

O watchOS 9 inclui excelentes novas formas de se manter em atividade, saudável e em contacto com o Apple Watch.

Dispõe de mais formas de treinar e medir os seus treinos, uma aplicação de bússola totalmente reformulada, uma nova aplicação para registar a toma de medicamentos, registo de sono mais avançado com as fases do sono, e melhor informação e apoio para a saúde cardíaca caso tenha um diagnóstico de fibrilhação auricular.

Então... o que traz de novo o watchOS 9?

Mostradores

Astronomia apresenta agora a cobertura de nuvens atual e um mapa das estrelas.

Lunar inclui um calendário lunar chinês, hebraico ou islâmico que envolve uma lua, com apresentação em tempo real das fases da Lua.

Diversão inclui números animados concebidos por Joi Fulton, uma artista de Chicago, com opções de edição das cores de fundo.

Metropolitano apresenta um mostrador de estilo tipográfico com números que mudam de estilo e espessura dinamicamente quando roda a Digital Crown.

Nike analógico, Nike ressalto, Nike compacto, Nike digital e Nike híbrido, todos com um símbolo Nike Swoosh no qual se pode tocar para iniciar o Nike Run Club, estão agora disponíveis em mais modelos do Apple Watch.

Complicações com mais informação, opções de escrita chinesa e o editor de cores de fundo estão disponíveis nos mostradores Respirar, Califórnia, Modular, Tipografia, entre outros.

Retratos tem agora suporte para retratos de cães, gatos e paisagens, com a possibilidade de personalizar a cor de fundo ou toda a fotografia.

Possibilidade de escolher o mostrador que é apresentado quando um modo de concentração está ativo.

Treino

Possibilidade de personalizar e percorrer várias vistas durante um treino, incluindo Parciais, Segmentos, Anéis de atividade, etc.

A vista de zonas de frequência cardíaca usa a frequência cardíaca máxima e em repouso para criar zonas personalizadas e mostra o tempo passado em cada zona.

A vista de elevação mostra a elevação atual e o ganho de elevação, e traça um mapa visual do progresso de elevação durante os treinos de corrida ao ar livre, bicicleta ao ar livre, cadeira de rodas ao ar livre em ritmo de corrida, caminhada, andar ao ar livre e cadeira de rodas ao ar livre em ritmo de passeio.

A vista de potência de corrida, medida em watts, mostra uma medição instantânea da potência gerada durante a corrida (Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 e modelos posteriores).

Métricas do tipo de corrida, incluindo comprimento da passada, tempo de contacto com o solo e oscilação vertical, estão disponíveis nas vistas de treino para monitorizar e estabelecer tendências de eficiência de corrida (Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 e modelos posteriores).

O treino personalizado permite criar treinos com conjuntos de intervalos que se repetem e que podem basear‑se em tempo, distância ou não ter meta, com progressão manual ou automática para o conjunto seguinte.

Ritmo definido proporciona uma experiência de treino que ajuda a manter o ritmo pretendido com avisos e uma vista específica para treinos.

Treino multidesportos suporta treinos de duatlo e triatlo com deteção automática de treinos de natação em águas abertas/piscina, bicicleta estática/ao ar livre, corrida interior/ao ar livre e transições para a etapa seguinte.

Os avisos de treino podem ser personalizados para métricas como ritmo, potência, cadência e zonas de frequência cardíaca.

Os treinos de natação em piscina detetam automaticamente a prancha de natação.

Métrica de eficiência a nadar SWOLF calculada como contagem de braçadas e tempo necessário para concluir uma piscina.

Fitness+

Orientações de treinador apresentadas no ecrã, incluindo metas de intensidade, remadas por minuto para remo, rotações por minuto para ciclismo e percentagem de inclinação para passadeira.

Orientações de treinador e métricas de condição física apresentadas no ecrã para televisões e dispositivos compatíveis de terceiros.

Bússola

Aplicação de bússola reformulada, com mais informação e vistas com zoom (Apple Watch SE, Apple Watch Series 5 e modelos posteriores).

O mostrador principal suporta uma bússola analógica e uma vista digital da orientação atual e da direção.

A vista ampliada fornece uma vista analógica da orientação e, também, da elevação, inclinação e coordenadas.

Pontos de passagem da Bússola permitem marcar a sua posição ou pontos de interesse (Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 e modelos posteriores).

Retrocesso usa GPS para reconstituir o seu percurso, caso se perca ou em caso de desorientação (Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 e modelos posteriores).

Sono

Registo das fases do sono através dos dados do acelerómetro e sensor de frequência cardíaca para detetar o tempo passado em sono REM, essencial e profundo, bem como o tempo que não esteve a dormir.

O gráfico de comparações mostra a frequência cardíaca e a frequência respiratória a par do tempo passado a dormir na aplicação Saúde, no iPhone.

Medicação

Capacidade de registo de medicamentos conforme necessário e agendados, incluindo a quantidade e a hora da toma.

Possibilidade de ver o horário dos medicamentos e o que foi registado nessa data.

Lembretes para registar a toma de medicamentos agendados.

Complicação Medicação para ver o horário ou abrir a aplicação rapidamente.

Histórico de FA

Notificações semanais com uma estimativa da percentagem do tempo passado em fibrilhação auricular na semana de calendário anterior.

Nos destaques é mostrado em que dia da semana e a que horas a fibrilhação auricular atinge o valor máximo.

Registo de fatores do estilo de vida que podem influenciar o tempo passado em fibrilhação auricular, incluindo exercício, sono, peso, consumo de álcool e minutos de atenção plena na aplicação Saúde, no iPhone.

PDF que pode ser partilhado para conversas mais aprofundadas com prestadores de cuidados de saúde.

Suporte para utilizadores com idade igual ou superior a 22 anos e diagnóstico de fibrilhação auricular.

Configuração da família

A aplicação Podcasts está agora disponível e inclui a possibilidade de pesquisar, descarregar e seguir programas, e explorar conteúdo selecionado.

O suporte para e-mail de terceiros foi alargado a Yahoo e Outlook.

A edição e partilha de fotografias de contactos estão agora disponíveis.

Acessibilidade

Ações rápidas expandidas com AssistiveTouch para reproduzir e pausar em A reproduzir, pausar e retomar em Treino, tirar uma fotografia com o Comando da Câmara e alternar entre a vista de mapa e as indicações passo a passo em Mapas.

Emparelhamento de teclado Bluetooth com o Apple Watch.

A projeção do Apple Watch permite controlar o relógio remotamente a partir do iPhone emparelhado através de AirPlay, com suporte para tecnologias de assistência como o controlo por voz ou o controlo por manípulos em alternativa a tocar no ecrã do Apple Watch.

Outras funcionalidades e melhorias:

O modo de baixo consumo mantém as funcionalidades essenciais do Apple Watch e desativa temporariamente algumas funcionalidades em segundo plano, como o ecrã sempre ligado e as notificações de saúde do coração, para prolongar a duração da bateria.

O suporte para roaming internacional permite-lhe manter a ligação à sua rede móvel, mesmo quando se encontra no estrangeiro (Apple Watch SE, Apple Watch Series 5 e modelos posteriores).

Entre os idiomas de teclado expandido disponíveis no Apple Watch Series 7 e modelos posteriores contam-se o francês, alemão, italiano, japonês, português e espanhol.

A definição de segurança na comunicação no Tempo de ecrã dá aos pais a possibilidade de ativarem avisos para crianças quando estas receberem ou tentarem enviar fotografias que contenham nudez em Mensagens.

As notificações de variação do ciclo avisam se for detetado um padrão de períodos infrequentes, irregulares ou prolongados ou perdas de sangue persistentes nos ciclos menstruais registados.

Nova métrica de recuperação cardíaca calculada pelo Apple Watch disponível na aplicação Saúde.

Aplicação Lembretes atualizada para suportar edição, para permitir a adição de detalhes importantes como local, etiquetas e hora limite.

Aplicação Calendário reformulada para suportar a criação de novos eventos do calendário, com a possibilidade de mudar para a vista por dia, semana ou lista.

Melhoria da experiência de Podcasts com suporte para pesquisa, possibilidade de seguir e deixar de seguir programas, e descobrir novo conteúdo em Ouvir agora.

Dock atualizada para mostrar na parte superior às aplicações em execução em segundo plano.

Notificações reformuladas com faixa estreita simplificada durante a utilização ativa do Apple Watch.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões. Além disso, a Apple nesta atualização já não dá suporte ao Apple Watch 3.