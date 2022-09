Primeiros jogadores de FIFA 23 revelados pela EA Sports

O momento pelo qual todos os fãs de FIFA esperam e desesperam, está a aproximar-se a largos passos. O lançamento de FIFA 23 está aí ao virar da esquina e de forma a aumentar a emoção, a EA Sports acaba de revelar as notas de alguns dos mais importantes jogadores em jogo.

Venham conhecer quais os melhores dos melhores em FIFA 23, onde se pode encontrar novamente o "nosso" Cristiano Ronaldo.

Eis que se começam a revelar mais alguns pormenores sobre FIFA 23, o jogo que é aguardado e ansiado por milhões de jogadores em todo o Mundo.

Num ano em que se sente um pouco do cheiro a despedida no ar, FIFA 23 será mais que um jogo. Será um símbolo com uma relevância muito mais marcante que os restantes títulos anteriores.

Seja como for, FIFA 23 está prestes a chegar e as expetativas estão altas para se saber novidades, inovações e melhorias. E a EA Sports não quer ser desmancha-prazeres e como tal, já começou a revelar os Ratings para os melhores futebolistas masculinos do mundo.

Karim Benzema, 91 - Real Madrid

Robert Lewandowski, 91 - FC Barcelona

Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain

Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City

Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah, 90 - Liverpool

Virgil van Dijk, 90 - Liverpool

Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United

Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid

Manuel Neuer, 90 - Bayern München

Neymar Jr, 89 - Paris Saint-Germain

Son Heung-min, 89 - Tottenham Hotspur

Sadio Mané, 89 - Bayern München

Joshua Kimmich, 89 - Bayern München

Casemiro, 89 - Manchester United

Alisson, 89 - Liverpool

Harry Kane, 89 - Tottenham Hotspur

Ederson, 89 - Manchester City

N'Golo Kanté, 89 - Chelsea

Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid

Erling Haaland, 88 - Manchester City

Toni Kroos, 88 - Real Madrid

Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain

Mas as novidades não se irão ficar por aqui e já ficou prometido que, ao longo da próxima semana, a EA SPORTS vai continuar a revelar o melhor dos melhores, incluindo a Premier League Most Bettered, Bundesliga 5 Star Skillers, e muito mais.

Mas no entretanto, podem ir vendo aqui, todas as Ligas e clubes presentes em FIFA 23.

No final da semana, serão reveladas as 1.000 melhores classificações de jogadores e os fãs de todo o mundo podem começar a debater os seus jogadores favoritos.

Terça-feira, 13 de setembro: Premier League e Most Improved

Quarta-feira, 14 set: LaLiga e Best Sub-21

Quinta-feira, 15 de setembro: Bundesliga e 5 Star Skillers

Sexta-feira, 16 de setembro: Serie A, Ligue 1, Career Mode Highest Potential

Sábado, 17 set: Melhores Best Passers e Best Dribblers

Domingo, 18 de setembro: Full Database, Fastest Players, Career Mode Gems

Além disso, a Women's Ratings será revelada de 21 a 22 de setembro e oferecerá aos fãs um novo olhar sobre a integração mais autêntica de sempre para as ligas femininas.

FIFA 23 será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One a 30 de setembro. O acesso antecipado a FIFA 23 Ultimate Edition começa a 27 de setembro de 2022.